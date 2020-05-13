البث الحي
اقتصاد

مصر: محادثات مع صندوق النقد لطلب قرض آخر هو الثاني خلال شهر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى جانبه رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي (يسار) ووزيرة التخطيط هالة السعيد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى جانبه رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي (يسار) ووزيرة التخطيط هالة السعيد
13/5/2020

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مصر تسعى لاقتراض أكثر من 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، اليوم الأربعاء، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بما يقرب من 2.8 مليار دولار.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار.
وبحسب بلومبيرغ، فإن مصر تواجه فجوة في التمويل تقدر بحوالي 10 مليارات دولار في عام 2020، لافتة إلى أن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس تواجه اضطرابات ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كانت مصر قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها تلقت 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين. وبحسب أبو النجا، فإن الاحتياطيات الحالية تغطي واردات سبعة أشهر.

تقشف

في سياق متصل، أوعز رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، لأعضاء حكومته بالبدء في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في خطوة تهدف لمواجهة التبعات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا، بحسب إعلام محلي.

والأسبوع الماضي، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019/ 2020، حتى 7.9 %، صعودا من 7.2 % بحسب توقعات سابقة.

وأرجع وزير المالية محمد معيط، في بيان، توقعات زيادة العجز في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران المقبل، إلى التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا.
وسبق أن حصلت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات، يضمن زيادات ضريبية وتقليصا للدعم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)