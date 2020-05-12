كورونا يستنزف 240 مليار دولار من احتياطيات الأسواق الناشئة

أنفقت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الكبيرة 240 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي خلال الشهرين الماضيين، في محاولة لدعم أسعار عملاتها واقتصاداتها في مواجهة كورونا.

ووفقا لمذكرة بحثية نشرها محللون في بنك أوف أمريكا أمس، سجلت الصين وهونج كونج والسعودية والبرازيل وتركيا أكبر تراجعات في احتياطياتها.

وسجلت تركيا ومصر أكبر نسب تراجع في الاحتياطي الأجنبي، حسبما جاء في المذكرة البحثية.

تعافي مخيب للآمال

"من المتوقع أن يتواصل استهلاك الاحتياطيات الأجنبية، ولكن بوتيرة أقل، وذلك ضمن ما يمكن أن يكون تعافيا مخيبا للآمال في النمو العالمي ونمو الأسواق الناشئة، وفقا لما قاله محلل الأسواق الناشئة ديفيد هونر.

وتابع هونر: "عقب حدوث قفزة مبدئية في النشاط بعد إنهاء الإغلاقات، من المرجح أن تتسبب عدة عوامل في عرقلة التعافي، ومنها ارتفاع مستويات الدين، وتعثر الشركات، وعدم كفاية أسواق العمل، والاتجاه المعارض للعولمة، والتوترات الأمريكية الصينية"

احتياطي مصر سيتراجع لـ 30 مليار دولار

وبحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني فإن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سيتراجع إلى نحو 30 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، نظرا للاحتياج المتزايد للتمويل الخارجي وضعف تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

وأضاف التقرير أنه عند هذه المستويات، ستبقى احتياطات النقد الأجنبي كافية لتغطية الالتزامات السنوية الخارجية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر بقيمة 8.5 مليار دولار ليصل إلى 37 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ 45.5 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا.

وتوقعت الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري بنحو 4.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، نظرا إلى انخفاض إيرادات السياحة والسفر والتحويلات الأجنبية.