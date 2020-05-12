انخفاض كبير لأرباح أرامكو السعودية بعد انهيار أسعار النفط

أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25%، إذ تضررت من هبوط أسعار النفط الخام وتقلص الطلب بسبب كورونا.

وانخفضت أسعار خام برنت 65% في الربع الأول، قبل أن يتفق منتجو أوبك بلس على خفض الإمدادات بحجم قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من مايو/ أيار للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.

وتراجع صافي ربح أرامكو إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار من 83.29 مليار ريال قبل عام.

وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية هيرميس المصرية، والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال ومقرها دبي.

وقالت أرامكو إن النتائج تبين "انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والكيمائيات وخسائر إعادة تقييم المخزون".

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة".

منصة حفر بحرية تقع في المياه الضحلة في حقل منيفة البحري، الذي تديره شركة أرامكو السعودية (غيتي)

وأبقت أرامكو على إنتاجها النفطي عند نحو 9.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإمدادات، قبل أن تضخ الشركة النفط بأقصى قدر في أبريل/ نيسان إثر انهيار محادثات بشأن تخفيضات للإمدادات في أوائل مارس/ آذار.

وقالت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، التي طُرحت في البورصة العام الماضي، إنها دفعت إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 13.4 مليار دولار في الربع الأول عن الربع الأخير من 2019. وإن توزيعات بقيمة 18.75 مليار دولار سيتم سدادها في الربع الثاني.

وقالت الشركة إن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 22.4 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بــــــــ 24.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.

وتخطط شركة النفط الوطنية العملاقة للاستحواذ على حصة في سابك لصناعة البتروكيماويات السعودية مقابل نحو 70 مليار دولار، بيد أن مصادر قالت إن من المرجح إعادة هيكلة الصفقة مع هبوط أسعار النفط بسبب فيروس كورونا.

وكانت مصادر مطلعة قالت الأسبوع الماضي إن أرامكو على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولارت مع مجموعة من حوالي 10 بنوك لإتمام صفقة سابك.