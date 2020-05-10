مع تراجع الأرباح.. طيران الإمارات تتجه للاستدانة وتستعد للشهور "الأصعب على الإطلاق"

تراجعت أرباح مجموعة "طيران الإمارات" خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة 28%، قياسا على العام السابق له، وسط تأثر العائدات بفعل تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت الشركة أنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا التي سحقت الطلب العالمي على السفر، محذرة من أن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.

وقالت شركة الطيران إنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول من سنتها المالية لتخفيف تأثير انتشار الفيروس.

وأوضحت المجموعة (حكومية) ومقرها دبي في بيان، أن الأرباح بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2020.

وكانت أرباح المجموعة بلغت 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2018 /2019.

وانخفضت العائدات بنسبة 5% خلال العام المالي الماضي، إلى 104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار)، بسبب إغلاق مدرج مطار دبي الدولي، وتقييد حركة الطيران والسفر نتيجة انتشار كورونا في الربع الأخير المنتهي في مارس الماضي.

وذكرت المجموعة أن أسعار صرف غير مواتية كلفتها خسائرها المالية، لكنها لقيت بعض الدعم من انخفاض أسعار النفط.

وتابعت "نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة وللمحافظة على السيولة المالية.. رأت المجموعة عدم تقديم حصة من الأرباح للمالكين هذا العام".

وبحسب البيان، ارتفعت أرباح شركة طيران الإمارات (تابعة للمجموعة) بنسبة 21% خلال الفترة، إلى 1.05 مليار درهم (286 مليون دولار)، من 871 مليون درهم (237 مليون دولار) من العام المالي الماضي.

مطار دبي الدولي (رويترز)

18 شهرا لعودة الطلب على السفر لطبيعته

وتوقعت المجموعة الأحد مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.

وكانت المجموعة قد علّقت رحلاتها في الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس على خلفية تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعاود تنظيم رحلات ذهاب فقط إلى وجهات معيّنة لنقل مواطنين من دبي إلى بلدانهم.

تراجع المسافرين والشحنات

ونقلت "طيران الإمارات" 56.2 مليون مسافر في السنة المالية بتراجع بنسبة 4%، بينما انخفضت أيضا الشحنات بنسبة 10% لتصل إلى 2.4 مليون طن من المواد.

وكانت سلطات إمارة دبي قرّرت في نهاية آذار/مارس ضخ رأسمال جديد في مجموعة "طيران الإمارات" لمساعدتها على تخطي تبعات إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وبينها تعليق الرحلات الجوية.

وطيران الإمارات، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر ناقلة جوية دولية، وتتخذ من مطار دبي الدولي مقرا لها، وتقوم بتقديم خدماتها لأكثر من 156 وجهة في 84 دولة.

خسائر

ويتوقع الاتحاد الدولي "إياتا" الذي يمثل 290 شركة طيران في العالم، أن تنخفض عائدات 2020 لشركات الطيران في الشرق الأوسط التي تشغل أكثر من 1300 طائرة، بمقدار 19 مليار دولار، في تراجع بنسبة 39% عن العام الماضي.

وسيعرض هذا 800 ألف وظيفة للخطر، وقد يؤدي إلى خسارة عشرات ملايين المسافرين هذا العام.