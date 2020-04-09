البث الحي
اقتصاد

ما أفضل خيارات الاستثمار في ظل أزمة كورونا؟

مؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 20.7% عن مستواه في فبراير الماضي
مؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 20.7% عن مستواه في فبراير الماضي
9/4/2020

حذر مديرو محافظ الاستثمار في شركة "أليانز جلوبال إنفستورز" للاستثمار المالي العملاء من أن التأثيرالكامل لأزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يظهر بعد.

ودعا مديرو محافظ الاستثمار بالشركة والتابعة لمجموعة "آليانز" الألمانية العملاقة للتأمين والخدمات المالية العملاء إلى الاستثمار في أدوات الدين القصيرة المدى، والتركيز على المؤسسات والجهات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ديفيد نيومان مدير الاستثمار في آليانز جلوبال القول "حتى الآن الأفضل هو الاستمرار مع ذوي التصنيف الائتماني القوي في الصناعات المستقرة"، مشيرا إلى أنه مع الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى في العالم لدعم أسواق السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد، فإنه مازالت هناك فرص أمام المستثمرين.

في الوقت نفسه، سادت حالة من القلق في أسواق المال الأربعاء بعد فشل وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي في التوصل إلى اتفاق على الأدوات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الدول المتضررة من أزمة كورونا، بما في ذلك إطلاق حزمة تحفيز بقيمة 540 مليار دولار.

هذا و أعرب مديرو محافظ الاستثمار في آليانز جلوبال عن تشككهم في تعافي أسواق الأسهم، ودعوا عملاءهم إلى توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأسواق.

وقال فرانك ديكسماير رئيس قطاع الاستثمارات ذات العائد الثابت في الشركة إن "ما يمكن أن يعيد الثقة في السوق، هو استقرار الأزمة الراهنة، ولكن للأسف مازلنا بعيدين عن مرحلة استقرار الأزمة" في إشارة إلى استمرار تصاعدها، مضيفا "أعتقد أنه من السابق لأوانه التحرك نحو الأدوات عالية  المخاطر في محافظنا" الاستثمارية.

تراجع الأسهم

 ورغم الارتفاعات الأخيرة في أسواق الأسهم، مع تفاؤل المستثمرين بعلامات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا، وحزم الإنقاذ الاقتصادية التي أقرها العديد من الدول، إلا أنها تظل بعيدة جدا عن مستوياتها قبل أزمة تفشي كورونا.

وعلى سبيل المثال فإن مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الذي يبلغ حاليا 19345 نقطة، لا يزال منخفضا بنسبة 19.7% عن مستواه في الـ20 من يناير/ كانون ثاني الماضي حين بلغ 24083 نقطة.

كما أن مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك أنهى جلسة تداول أمس عند 23433 نقطة بانخفاض بنسبة 20.7% عن مستواه في الثالث من فبراير/ شباط الماضي حينما بلغ 29551 نقطة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)