ما أفضل خيارات الاستثمار في ظل أزمة كورونا؟

حذر مديرو محافظ الاستثمار في شركة "أليانز جلوبال إنفستورز" للاستثمار المالي العملاء من أن التأثيرالكامل لأزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يظهر بعد.

ودعا مديرو محافظ الاستثمار بالشركة والتابعة لمجموعة "آليانز" الألمانية العملاقة للتأمين والخدمات المالية العملاء إلى الاستثمار في أدوات الدين القصيرة المدى، والتركيز على المؤسسات والجهات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ديفيد نيومان مدير الاستثمار في آليانز جلوبال القول "حتى الآن الأفضل هو الاستمرار مع ذوي التصنيف الائتماني القوي في الصناعات المستقرة"، مشيرا إلى أنه مع الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى في العالم لدعم أسواق السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد، فإنه مازالت هناك فرص أمام المستثمرين.

في الوقت نفسه، سادت حالة من القلق في أسواق المال الأربعاء بعد فشل وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي في التوصل إلى اتفاق على الأدوات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الدول المتضررة من أزمة كورونا، بما في ذلك إطلاق حزمة تحفيز بقيمة 540 مليار دولار.

هذا و أعرب مديرو محافظ الاستثمار في آليانز جلوبال عن تشككهم في تعافي أسواق الأسهم، ودعوا عملاءهم إلى توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأسواق.

وقال فرانك ديكسماير رئيس قطاع الاستثمارات ذات العائد الثابت في الشركة إن "ما يمكن أن يعيد الثقة في السوق، هو استقرار الأزمة الراهنة، ولكن للأسف مازلنا بعيدين عن مرحلة استقرار الأزمة" في إشارة إلى استمرار تصاعدها، مضيفا "أعتقد أنه من السابق لأوانه التحرك نحو الأدوات عالية المخاطر في محافظنا" الاستثمارية.

تراجع الأسهم

ورغم الارتفاعات الأخيرة في أسواق الأسهم، مع تفاؤل المستثمرين بعلامات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا، وحزم الإنقاذ الاقتصادية التي أقرها العديد من الدول، إلا أنها تظل بعيدة جدا عن مستوياتها قبل أزمة تفشي كورونا.

وعلى سبيل المثال فإن مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الذي يبلغ حاليا 19345 نقطة، لا يزال منخفضا بنسبة 19.7% عن مستواه في الـ20 من يناير/ كانون ثاني الماضي حين بلغ 24083 نقطة.

كما أن مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك أنهى جلسة تداول أمس عند 23433 نقطة بانخفاض بنسبة 20.7% عن مستواه في الثالث من فبراير/ شباط الماضي حينما بلغ 29551 نقطة.