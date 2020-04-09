دبي.. تخفيض الإنفاق وتجميد التوظيف وتعليق المشروعات بسبب كورونا

أظهرت وثيقة رسمية أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وتضررت دبي بشدة بفعل تفشي كورونا، إذ تسببت تدابير تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس إلى دفع قطاعات حيوية في الاقتصاد مثل السياحة والسفر إلى شبه توقف.

وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية أمس الأربعاء بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

كما طالبتها بخفض المصروفات الإدارية والعمومية بما لا يقل عن 20%، ومراجعة ميزانيات مشاريع الإنشاء القائمة وتأجيل أي مشروعات جديدة لم تبدأ بعد.

وقال محللون ومصادر إن التباطؤ الاقتصادي في دبي قد يمحو ما يتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وقد يجبرها على طلب إنقاذ مالي مماثل لما قدمته أبو ظبي الغنية بالنفط بعد الأزمة المالية في 2009.

وأظهر مسح يوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي تضرر بشدة مع خفض الشركات للوظائف لتقليص الخسائر، على الأخص في قطاعي السفر والسياحة.

البحث عن قروض

كانت وكالة بلومبرغ قد قالت إن دبي تجري محادثات مع البنوك لتعزيز أوضاعها المالية وتدرس الحصول على مليارات الدولارات من القروض نتيجة الضرر الذي لحق بالاقتصاد من وباء فيروس "كورونا".

وأضافت أن الحكومة تناقش خيارات متنوعة، قد تتضمن أول إصدار لسندات اليورو منذ 2016 وقروض، وأن المحادثات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

وتعد الإمارة التي هي مركز للأعمال والسياحة معرضة بشكل خاص لخطر الفيروس بالنظر إلى اقتصادها المفتوح واعتمادها على السياحة والتجارة.

وقالت كيسينا ميشانكينا، محللة ائتمان في "يونيون بانكير برايفي" في لندن، إن دبي بحاجة لجمع الأموال لتخفيف ضغوط التمويل.

واضافت أن الخطوط الجوية الإماراتية تتواصل مع بنوك محلية ودولية للحصول على تمويل بجانب المساعدة الحكومية التي حصلت عليها الشهر الماضي.