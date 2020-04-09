الاقتصاد العالمي يستعد لركود تاريخي بسبب وباء كورونا

يستعد الاقتصاد العالمي لركود تاريخي تحت تأثير وباء كورونا رغم العودة البطيئة إلى الحياة العادية في الصين التي احتفلت الأربعاء برفع الإغلاق التام الذي فرض قبل 4 أشهر على ووهان.

ويواصل الوباء الذي باتت حصيلة وفياته تقترب من 100 ألف، الانتشار في أوربا، القارة الأكثر تضررا مع أكثر من 60 ألف وفاة، وبات يصيب الولايات المتحدة في الصميم أيضا.

إلى جانب هذه المأساة الإنسانية، بدأ العالم يدرك حجم الأثر الاقتصادي المدمر للمرض حيث حذرت منظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن تراجع التجارة العالمية قد يصل إلى 32% عام 2020.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إن "كوفيد-19 قد قلب الاقتصاد العالمي كليا ومعه التجارة الدولية"، لكنه حذر من أنه "في حال عدم السيطرة على الوباء وإخفاق الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات الرد الفعالة، فإن نسبة الانخفاض يمكن أن تبلغ 32% أو أكثر".

أكبر ركود في حياتنا

وقال إن الانخفاض "قد يكون أكبر ركود اقتصادي أو تراجع نشهده في حياتنا" داعيا الحكومات إلى "الاستفادة القصوى من جميع المحركات الممكنة لنمو مستدام من أجل تغيير مسار الوضع الحالي".

ومشددا على أن الوضع في المقام الأول هو أزمة صحية، حذر أزيفيدو من أن "الانخفاض الحتمي في التجارة والإنتاج ستكون له عواقب أليمة على العائلات والأنشطة التجارية، علاوة على المعاناة الإنسانية الناجمة عن المرض نفسه".

المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف

الاتحاد الأوربي منقسم

وقالت منظمة التجارة العالمية إن "القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم تكن موجودة خلال الأزمة المالية".

وأضافت "تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع".

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن فيروس كورونا المستجد يهدد معيشة نحو 1.25 مليار عامل.

انخفاض النمو

وأعلنت فرنسا الأربعاء عن أرقام النمو، لتصبح أول دولة صناعية كبرى تنشر أرقام النمو، متوقعة تراجعا بحوالى 6% لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول. أما ألمانيا فتراهن معاهدها على تراجع بحوالى 10% في الفصل الثاني.

في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، لا يزال الاتحاد الأوربي منقسما إزاء خطة للإنقاذ، فبعد ليلة من المحادثات لم يتوصل وزراء مالية الدول الأعضاء إلى اتفاق حول رد اقتصادي مشترك.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن "الفشل غير وارد" بينما دعا نظيره الإيطالي روبرتو غالتيير إلى "التضامن واتخاذ خيارات شجاعة ومشتركة".

لكن ألمانيا وهولندا أكدتا رفضهما القاطع الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات.

في الولايات المتحدة، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات جديدة مع الكونغرس للإفراج عن 250 مليار دولار إضافية للحفاظ على الوظائف. وطالب الديمقراطيون بـ500 مليار إضافية.