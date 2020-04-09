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اقتصاد

أزمة كورونا قد تلقي بنصف مليار شخص في براثن الفقر

رجل يبحث في صندوق قمامة خلال إغلاق على مستوى الدولة لمكافحة انتشار كورونا في صيدا جنوب لبنان
رجل يبحث في صندوق قمامة خلال إغلاق على مستوى الدولة لمكافحة انتشار كورونا في صيدا جنوب لبنان
9/4/2020

حذرت منظمة أوكسفام الخيرية، ومقرها بريطانيا، اليوم الخميس، من أن أزمة فيروس كورونا قد تلقي بنصف مليار شخص في العالم في براثن الفقر.

ودعت المنظمة زعماء العالم إلى الاتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي من أجل أن تظل الدول والمجتمعات النامية، وذلك قبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ووزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

ورجح تقرير جديد، جرى إعداده بتكليف من أوكسفام، حدوث زيادة بنسبة تتراوح بين 6% و8% في معدلات الفقر مقارنة بمستويات عام 2018، في ظل الإغلاق الاقتصادي من جانب الحكومات للحد من تفشي وباء كورونا.

وذكر التقرير الذي أعدته (الكلية الملكية ) في لندن والجامعة الوطنية الاسترالية أن "هذا يمكن أن يعود بمكافحة الفقر إلى عقد للوراء وإلى ما يقرب من 30 عاما للخلف في بعض المناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأوضح أن تراجعا بنسبة 20% في الدخل نتيجة للركود الناتج عن تفشي الفيروس يمكن أن يدفع 548 مليون شخص إضافي إلى العيش على ما دون 5.5 دولار يوميا، وهو خط الفقر الدولي بحسب تصنيف البنك الدولي، للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

كانت منظمة العمل الدولية حذرت من أن فيروس كورونا المستجد يهدد معيشة نحو 1.25 مليار عامل.

المصدر : الألمانية
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