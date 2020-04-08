هندي يهرب من الإمارات بعد استيلائه على أكثر من 6 مليارات دولار

أعرب مواطنون إماراتيون عن سخطهم من هروب رجل أعمال هندي بعد استيلائه على 6.6 مليارات دولار أي ما يعادل 24 مليار درهم.

وتساءل الأكاديمي عبدالخالق عبدالله عن الطريقة التي استطاع بها رجل اعمال ومعه شركاء ومدراء في شركة خدمات طبية أن يخدع ليس بنكاً واحدا بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب هذا المبلغ الضخم.

وكتب عبد الخالق: "كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح في غفلة الجميع؟ اين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد أن لا يتكرر هذا العبث مستقبلا؟".

كيف استطاع رجل اعمال ومعه شركاء ومدراء في شركة خدمات طبية ان يخدع ليس بنكاً واحدا بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار $ أي نحو 24 مليار درهم. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح في غفلة الجميع؟ اين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد ان لا يتكرر هذا العبث مستقبلا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 6, 2020

لا بد من محاسبة كل من له علاقة بالاحتيال في قضية NMC وشركة الصرافة حسابا عسيرا واسترداد المليارات لمستحقيها من دائنين وبنوك وعدم الثقة بعد اليوم بمثل هذا المستثمر المحتال فهناك عشرات غيره يعملون عبر وسطاء محليين جشعين لديهم مليارات الدنيا. كفاية نهباً وتلاعبا وتسيبا بحقوق الناس https://t.co/ouhT3xtt72 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 7, 2020

وطالب إماراتيون بانتهاز الفرصة لاتخاذ قرار بتوطين لجان التسهيلات البنكية والمخاطر المحتكرة بالكامل من قبل الأجانب.

يوما بعد يوم تتضح ملامح عملية إحتيال كبيرة قامت بها الإدارة السابقة لكن الشريك الأجنبي لم يقم بها وحده إذ كان معه شريكان مواطنان تفوق حصتهما حصته، وهما من دفع بالشركة رئيسيا للتوسع والإقتراض في السنوات الأخيرة، لا يعفى الشريك الأجنبي من المسؤولية لكنها لا تقع عليه وحده

2/5 — Nasser H. Al-Shaikh (@NAlShaikh) April 6, 2020

للأسف فلوس الدوله تنسرق من الاجانب بواسطة التسهيلات البنكيه من بنوكنا الوطنيه( للأسف والله) .. كل واحد حافي منتف يجي من بلاده يصير مليونير في دولتنا بسبب وضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب .. كل مواطن يقدر يستثمر في بلاده ويفيد الحكومه لو حصل التسهيلات اللي يحصلها الوافد — هيثم.المنصوري.النقبي (@2halmansoori) April 7, 2020