كورونا يلتهم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال شهر

قال البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط.

وقال البنك في بيان: " إنه التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".

وأضاف البنك أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر.

تداعيات كورونا

وتعتمد مصر بشكل أساسي في مصادر النقد الأجنبي على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، وعائدات قناة السويس، وقد تأثرت كل هذه المصادر سلبا بعد تفشي فيروس كورونا.

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دين عام متضخم

كان المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

وارتفعت نسبة الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 34.4%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 مقارنة بنسبة 30.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

جدول سداد مزدحم

وتواجه مصر جدول سداد مزدحم لأقساط وفوائد الدين العام الخارجي حيث يتعين عليها سداد 9.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى يونيو/ حزيران 2020.

كما يتعين عليها سداد نحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي القادم 2020-2021.