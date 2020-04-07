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اقتصاد

ترمب: أوبك لم تطلب خفضا لإنتاج النفط الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
7/4/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب تبعات فيروس كورونا.

لكن ترمب قال: إن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال. وأضاف في إفادة صحفية في وقت متأخر من مساء الاثنين "أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث".

وقالت مصادر مطلعة إن من المرجح أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة للبترول، بما فيها السعودية وروسيا، إلى اتفاق على خفض الإنتاج في اجتماع يوم الخميس لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا شاركت الولايات المتحدة في تلك الجهود. وقال أحدهم "دون الولايات المتحدة، لا اتفاق".

تراجع الطلب

وتراجع الطلب العالمي على النفط 30% تقريبا بما يوازي نحو 30 مليون برميل يوميا إذ تتسبب الجائحة في تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي في وقت أغرقت فيه السعودية وروسيا الأسواق بإمدادات إضافية.

أفرز ذلك مشكلة كبرى لاقتصاد الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، مهددا القطاع بالإفلاسات وتسريحات العاملين.

وقلصت بالفعل عدة شركات أمريكية إنتاجها بسبب انخفاض أسعار النفط الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام.

وبدأت الأسبوع الماضي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما فيهم روسيا، وهي مجموعة معروفة باسم أوبك+، في التحدث عن خفض الإنتاج بعد أسابيع من الخلافات لكنهم يريدون مشاركة دول أخرى من خارج أوبك وبالأخص الولايات المتحدة.

ضغط ترمب

جاءت المناقشات الجديدة بين دول أوبك+ بعد أن ضغط ترمب على الرياض وموسكو للتوصل إلى اتفاق عبر سلسلة من المكالمات الهاتفية. وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه لم يقدم تنازلات ولم يوافق على خفض الإنتاج الأمريكي.

وسينطوي أي قرار منسق بين منتجي النفط الأمريكي لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار على انتهاك قوانين منع الاحتكار في الولايات المتحدة.

لكن باربرة سيكالايدز خبيرة مكافحة الاحتكار في بيبر هاميلتون تقول إنه يمكن الدفع بأن قيادة الحكومة الاتحادية لمثل تلك المساعي قد يجعل تلك الجهود غير مخالفة للقانون.

مؤتمر بالفيديو الجمعة لمجموعة الـ 20

وسيعقد وزراء طاقة مجموعة العشرين اجتماعا استثنائيا بالفيديو يوم الجمعة "لضمان استقرار سوق الطاقة".

وترتب الدعوة إلى الاجتماع، السعوديةُ، البلد المضيف لمجموعة العشرين، وهي التي تخوض حرب أسعار نفط مع روسيا.

وسيأتي ذلك عقب اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بما فيهم روسيا، لبحث خفض محتمل على الإنتاج.

المصدر : رويترز
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