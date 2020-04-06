"فضيحة" تهدد بضياع مليارات من بنوك الإمارات اقترضتها "إن إم سي" للمستشفيات

قالت مجموعة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة (إن إم سي هيلث) اليوم، إنها تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري لإقناعه بسحب الطلب الذي تقدم به مقترحا أن تخضع الشركة للإدارة.

وقالت (إن إم سي NMC) التي تعاني من دين مرتفع ومشاكل خاصة بالإدارة إن التوصل إلى اتفاق مع المقرضين من المرجح أن يشمل تغييرًا في الحوكمة وعلى تشكيل مجلس الإدارة ذاته.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة بلومبرغ، عن "الفضيحة" المرتبطة بشركة فينابلر، وشركة إن إم سي هيلث التي أسسها رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي، وذلك بعد ضياع مليارات من أموال البنوك اقترضتها إن إم سي، ووسط حديث عن احتيال وديون تم استخدامها لأغراض غير معروفة، وهو ما عجل في استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها المالي.

كيف استطاع رجل اعمال ومعه شركاء ومدراء في شركة خدمات طبية ان يخدع ليس بنكاً واحدا بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار $ أي نحو 24 مليار درهم. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح في غفلة الجميع؟ اين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد ان لا يتكرر هذا العبث مستقبلا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 6, 2020

وأمس الأحد، أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي هيلث لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.

وقال بنك أبو ظبي التجاري إنه تقدم في الثاني من أبريل/ نيسان بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على إن إم سي هيلث.

وقال البنك إن الخطوة تهدف إلى المحافظة على حقوقه وضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها.

وبنك أبو ظبي التجاري هو واحد من بين 80 بنكا محليا وإقليميا ودوليا منحوا ائتمانا لـ (إن إم سي) المدرجة في بورصة لندن.

وقال البنك الأسبوع الماضي إن انكشافه على إن إم سي هيلث يبلغ نحو 981 مليون دولار. وأجرت الشركة في الآونة الأخيرة مراجعة لمركز ديونها إلى 6.6 مليارات دولار وهو ما يزيد كثيرًا عن تقديرات سابقة.

هل يتكرر ما حدث في ابراج كابيتال في NMC ؟ بتحدث عن شركة NMC والأوضاع الحاصلة فيها الان 🔍 بحكم اهتمامي ببنك دبي الاسلامي وهبوط سهمه بسبب انكشافهم على NMC بمبلغ 425 مليون دولار قررت اتحدث عن NMC والوضع الحالي pic.twitter.com/NCSmBFMICY — طارق القحطاني (@Tareq_q1) April 5, 2020

خطة تعافي

من ناحيته، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد للشركة أمس السبت لوقف سداد الديون مضيفا أنه سيعمل مع السلطات في بريطانيا والإمارات لاستعادة أموال استخدمت في غير أغراضها.

ودعا إلى تأجيل المطالبة بالديون المستحقة مؤقتًا، لتمكين فريق الإدارة الجديد من إعداد وتفعيل خطة التعافي.

ومن المعروف أن بنك أبو ظبي من أكبر المقرضين لشركة إن إم سي، وتقدر قيمة تلك القروض بمليار دولار، كما أن البنك أيضا أقرض شركة المدفوعات المالية فينابلر، المرتبطة بشركة إن إم سي عبر مؤسسها.

ووفقا لأسوأ السيناريوهات، فإن المشاكل المرتبطة بشركة إن إم سي، من الممكن أن تمحو 80% من أرباح بنك أبو ظبي التجاري المقدرة للعام الجاري.

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن مشكلة مستشفيات NMC التي أسسها رجل الأعمال الهندي الدكتور شيتي في أبوظبي سنة 1985.

كيف حول المستشفى لشركة عالمية وكيف حصل مليارات وكيف اختفى فجأة ومن كشفه ؟ ومن المتضرر ؟

ثريد يكشف بعض الحقائق

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👇🏼 — 🇦🇪 م. عبدالله الحمادي (@BuHazae) April 5, 2020

إعلان الانكشاف

وقال بنك دبي الإسلامي، الأحد، إن حجم انكشافه على إن إم سي هيلث يبلغ 425 مليون دولار بينما يبلغ انكشاف بنك نور التابع له 116 مليون دولار أخرى.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، إن حجم انكشافه على الشركة يبلغ 747.3 مليون درهم (203.5 مليون دولار)، بما في ذلك 676.5 مليون درهم مرتبطة بوحدته مصرف الإمارات الإسلامي.

وقال مصرف أبو ظبي الإسلامي في بيان منفصل إنه قدم 291.4 مليون دولار تمويلا لشركة إن إم سي هيلث الإمارات، بضمان إن إم سي، وإن له انكشافا إضافيا يتعلق بالسندات الإسلامية الصادرة عن إن إم سي يبلغ 31 مليون دولار.

وقدر بنك الفجيرة الوطني انكشافه على إن إم سي عند 289.1 مليون درهم، في حين قال البنك العربي المتحد الذي مقره الشارقة إن حجم انكشافه يبلغ 135.3 مليون درهم.