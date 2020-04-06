جدل على مواقع التواصل في السعودية بسبب "البيض"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع عما إذا كان هناك نقص في "البيض" في السعودية أم لا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لتجمع عدد كبير من الأشخاص عند أحد المتاجر في السعودية لشراء البيض وهو ما أثار جدلا واسعا، قائلين إن هناك أزمة في البيض.

الصلاة وهي الصلاة اعظم شي عند المسلم منعت ان تصلى جماعة خشية انتقال العدوى بين الناس .: وهذولا متجمعين ومتزاحمين عشان بيض ! .. وش الحل معهم هذولا عشان يستشعرون المسؤولية ؟! pic.twitter.com/oQt9UhOUZs — خيشة نوم (@abonooom) April 5, 2020

ورد مغردون بأن ما يتم تداوله إشاعة لا أساس لها من الصحة، قائلين إن ما يجري أزمة مفتعلة هدفها الإساءة لاقتصاد المملكة، مشيرين إلى أن الجهات المعنية تدخلت لإعادة البيض إلى الأسواق بشكل وافر في وقت وجيز.

#السعوديه_بدون_بيض كذب كذب كذب بالثلاث

البيض وجميع المواد الغذائية بما فيها الكماليات متوفرة وبكثره ولله الحمد — هناء الركابي (@Hanaalrikabi) April 5, 2020

مو بس #البيض_متوفر كل شيء متوفر وبكميات كبيرة ، لذا لا تهرول خلف الإشاعات لأن هذا وقت تكاثرها من قبل المرجفين .

والقصة مو واقفة على بيض؛ غداً يطلعون اشاعة عن الخبز والسكر .. الخ

الأمن الغذائي ؛ مسألة استراتيجية ليست وليدة الأزمة .

خلك صمام أمان وثق بدولتك ولاتنشر الاشاعات. — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 5, 2020

وأعلنت وزارة البيئة بالمملكة استيراد كميات إضافية من البيض وستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة استجابة للطلب المزايد عليه ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية.

استجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ فإلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق، عملت الوزارة على التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص على استيراد كميات إضافية من البيض ستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة. pic.twitter.com/cqMkwm9NUh — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) April 5, 2020

جانب من تغطية ورصد مراقبي وزارة التجارة الليلة في حسابها على "سناب شات" حيال توفر البيض في منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة ولله الحمد. وتؤكد الوزارة أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع.#البيض_متوفر 🇸🇦 pic.twitter.com/Z2N4ozeOm0 — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 5, 2020

وقال رئيس مجلس الجمعيات التعاونية في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية إن إنتاج البيض محليًا يفوق الطلب بـ 25% وهناك زيادة مفاجئة في الطلب بسبب تغيير نمط المستهلك.

فيديو | رئيس مجلس الجمعيات التعاونية لـ #الإخبارية: إنتاج البيض محليا يفوق الطلب بـ 25 %.. وهناك زيادة مفاجأة في الطلب بسبب تغير نمط الاستهلاك pic.twitter.com/MRZngxkvlA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2020

وبث مستخدمون مقاطع فيديو أظهرت توافر كميات كبيرة من البيض بنفس الأسعار الطبيعية.

يجب محاسبة مفتعلو الأزمات، ولله الحمد والمنة لدينا فائض من البيض بنسبة ١١٦٪

#السعوديه_بدون_بيض@MEWA_KSA @MCgovSA pic.twitter.com/j3qadVlnjF — ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) April 5, 2020