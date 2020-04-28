مصر تفقد مليون رأس من الثروة الحيوانية في عام واحد

أظهر تقرير رسمي أن أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية في مصر قد انخفضت بمقدار مليون رأس عام 2018 مقارنة بعام 2017.

فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي) أمس الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2018 كان من مؤشراتها ما يلي:

بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس – ضأن – ماعز- جمال) في مصر 16.3 مليون رأس عام 2018، مقابل 17.3 مليون رأس عام 2017 بانخفاض قدره مليون رأس، وبنسبة انخفاض بلغت 5.5%.

بلــغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة 5.3 مليون رأس عام 2018، مقابل 5.7 مليون رأس عام 2017 بانخفاض قدره 400 ألف رأس، وبنسبة انخفاض قدرها 7.4%.

بلغت كمية اللحوم الناتجة مـن مذبوحات الماشية 858 ألف طن عام 2018، مقابل 862 ألف طن عام 2017 بانخفاض قدره 4 آلاف طن، وبنسبة انخفاض قدرها 0.5%.

بلغت كمية الألبان الناتجة من الأبقار والجاموس 5.1 مليون طن عام 2018، مقابل 5.3 مليون طن عام 2017، بانخفاض قدره 200 ألف طن، وبنسبة انخفاض قدرها4.1%.

بلغ المحصول السنوي من بيض المائدة 10.1 مليار بيضة عام 2018، مقابل 10.2 مليار بيضة عام 2017 بانخفاض قدره 100 مليون بيضة بنسبة انخفاض قدرها 0.5%.

خلفية

انخفضت كمية اللحوم الناتجة مـن مذبوحات الماشية بمقدار 4 آلاف طن خلال 2018 مقارنة بعام 2017 (رويترز)

تعد مصر مستوردا صافيا للغذاء، خاصة السلع الاستراتيجية كالقمح الذي تستورد منه مصر نحو 50% من احتياجاتها، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وفي حال امتدت أزمة فيروس كورونا، واتخذت الدول قرارات بوقف تصدير السلع الغذائية مثلما فعلت روسيا مؤخرا، فإن مصر ستتأثر سلبيا بشكل كبير.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي للجزيرة مباشر: سيكون الأثر السلبي مضاعفا في الوقت الذي تتراجع فيه موارد مصر من النقد الأجنبي، كما ترتفع فيه أسعار الشحن والتأمين، وأسعار السلع الغذائية بشكل عام، ما سيؤدي إلى ما يعرف بالتضخم المستورد، وما يتبعه من ارتفاع كبير في الأسعار يضاعف معاناة المواطن المصري المأزوم أصلا بالبطالة والفقر وتدني مستوى الخدمات العامة.

خريطة الواردات الغذائية

وبحسب بيان أصدرته وزارة المالية في فبراير/ شباط 2019 استوردت مصر سلعا غذائية بقيمة 227.7 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) عام 2018.

وجاءت خريطة الواردات المصرية من السلع الغذائية عام 2018 على النحو التالي: