السعودية تشتري حصة بنصف المليار دولار في أكبر مروج حفلات بالعالم

استحوذ صندوق الثروة السيادي السعودي على حصة بنسبة 5.7% من شركة "لايف نيشن إنترتينمنت"، أكبر مروج حفلات في العالم، وفق وثائق قدمت لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإثنين.

وكشف الصندوق عن الحصة البالغة 12 مليونا و337569 سهما في الشركة الأم المالكة لشركة "تيكت ماستر"، التي تضررت بشدة بسبب إلغاء الحفلات و الانشطة في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم أكبر مروج للحفلات في العالم بنسبة قاربت 10% عقب الإعلان عن الصفقة مسجلة 42.01 دولار للسهم.

وتضررت لايف نيشن بسبب الجائحة العالمية وأقيمت دعوات قضائية ضدها هي وشركة "تيكت ماسترو" المملوكة لها بسبب تغييرها سياسة حجز التذاكر وامتناعها عن رد كامل قيمها للعملاء.

ووفقا لبيانات ريفينيتيف، فإن امتلاك 12.34 مليون سهم يجعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثالث أكبر مساهم في الشركة.

وحذرت لايف نيشن، التي هبطت أسهمها 44 في المئة منذ بداية العام، من ضربة لأنشطتها بسبب تأجيل أو إلغاء عروض بسبب جائحة فيروس كورونا.

وليبرتي ميديا كورب هي أكبر مساهم في لايف نيشن بحصة قدرها 25.05 في المئة، تليها فانجارد ولها حصة 7.09 في المئة، وفقا لبيانات ريفينيتيف.

وفي وقت سابق هذا الشهر كشف الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، عن حصة قدرها 8.2 في المئة في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية والتي تعاني من تداعيات الفيروس.

وقالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية إنه على الرغم من جهود السعودية لإقامة روابط في هوليود إلا أن بعض الشركات امتنعت عن قبول استثمارات من المملكة في أعقاب جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأعادت مجموعة "إنديفر" العملاقة ومقرها بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكي استثمارا للمملكة بقيمة 400 مليون دولار وسط مخاوف بشأن مقتل خاشقجي.

وذكرت صحيفة "هوليود روبرتر" أن أسماء بارزة في عالم الإعلام والترفيه أجلت مشاركتها في مؤتمر كبير كان من المقرر أن تستضيفه الرياض تحت عنوان "مبادرة استثمار المستقبل".