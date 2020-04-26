كورونا: مصر تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد

قالت الحكومة المصرية إنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد، أوضح محافظ البنك المركزي أنه سيكون لمدة عام.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي إن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

كانت مصر باشرت إجراءات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي أواخر2016.

وشملت الإجراءات خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت الإجراءات في صعوبات لملايين المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس: "القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا".

وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة.

وتوقعت رضوى أن يتراوح القرض الجديد بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار ما دام لعام واحد فقط.

وفي ذات المؤتمر الصحفي اليوم، قال محمد معيط وزير المالية إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

وقالت الحكومة في بيان "يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي".

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط إلى 40،108 مليار دولار في نهاية مارس/آذار

وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، إضافة إلى تمويل واردات حكومية من السلع الأساسية.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية بدء حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.

ويسمح القرار للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء.