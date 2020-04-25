عربي 21: السعودية فقدت 233 مليار دولار من خزائنها خلال حكم سلمان

قال موقع (عربي 21) إن السعودية فقدت 873 مليار ريال سعودي (233 مليار دولار) من احتياطياتها المالية منذ وصول الملك سلمان الى الحكم في يناير/كانون ثاني 2015 وحتى نهاية العام الماضي.

وأضاف الموقع في تقرير على موقعه الإلكتروني، السبت، أنه لم يتبين أين ذهبت هذه المبالغ الضخمة ولا أين تم إنفاقها.

وأشار الموقع إلى مقال للصحفي البريطاني والمتخصص في قضايا الشرق الأوسط ديفيد هيرست أشار فيه إلى هذا الرقم في سياق استعراضه للتطورات التي مر بها الاقتصاد السعودي والتحديات التي يواجهها حالياً في ظل انهيار أسعار النفط.

وأمضت "عربي21" يومين في مراجعة البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ العام 2014، أي منذ ما قبل وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحتى آخر البيانات التي صدرت عن المؤسسة، ليتبين أن الاحتياطي السعودي على الرغم من أنه لا يزال رقماً ضخماً إلا أنه فقد مبلغاً فلكياً يقترب من تريليون ريال.

وتشير البيانات التي حصلت عليها "عربي21" إلى أن "إجمالي الأصول الاحتياطية" لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) كانت في ديسمبر/كانون أول 2014 عند مستوى 2746 مليار ريال (732 مليار دولار)، لكنها ظلت تتهاوى منذ تولى الملك سلمان الحكم لتصل في ديسمبر/كانون أول 2019 إلى مستوى 1873 مليار ريال (499 مليار دولار)، ما يعني أن خزائن الاحتياطيات السعودية فقدت خلال هذه الفترة 233 مليار دولار.

ولم تعلن السعودية أين ذهبت تلك الأموال ولا كيف تتناقص ولا الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع، لكن بعض المحللين يتحدثون عن خسائر ضخمة تكبدتها السعودية من جراء الحرب التي تشنها على اليمن منذ سنوات.

ويرجى الإشارة أن هذا التراجع يعود إلى ما قبل انهيار أسعار النفط والذي بدأ في شهر مارس/آذار الماضي بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، كما أن إيرادات السعودية من العمرة والسياحة والحج تعطلت هي الأخرى بعد أن دخل على المسلمين شهر رمضان المبارك دون أن يصل الى المملكة ولو زائر واحد بسبب فيروس "كورونا" الذي تسبب بإغلاق عالمي واسع.

وأدى التباطؤ في اقتصادات العالم بسبب الوباء إلى فائض في النفط، أجبر وسطاء الخام على دفع أموال للتخلص من البراميل التي تعهدوا بشرائها.

وانهارت أسعار النفط الأمريكي مطلع الأسبوع الماضي إلى مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولارا تحت الصفر للبرميل، بسبب تراجع الطلب وتخمة المخزونات الناجميْن عن تفشّي وباء كوفيد-19.