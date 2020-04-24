فيسبوك يطلق خاصية جديدة تسمح بإجراء محادثات فيديو جماعية

قال موقع فيسبوك، الجمعة، إنه أطلق خدمة محادثات فيديو جديدة عبر "غرف" افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصا على الأكثر ولمدة مفتوحة.

وفي محاولة من الموقع لجذب من تحولوا إلى تطبيق "زووم" للاجتماعات الافتراضية خلال فترات العزل، بات بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر إجراء محادثات فيديو حتى لو لم يكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.

وبعكس منصات مثل تطبيق "زووم" لاجتماعات الفيديو الافتراضية، فإن "غرف المحادثة" في فيسبوك مخصصة للقاءات الاجتماعية مع الأصدقاء وأفراد العائلة سواء كان ذلك للاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة أو ناد للقراءة على سبيل المثال.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ "هذا مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".

وأضاف "أبقي فقط على نافذة مفتوحة على جهازي ويمكن لأشخاص في العادة لا أقوم بجهد للاتصال بهم كي يدخلوا. أشعر أننا نفتقد هذا في حياتنا في هذه الفترة".

ويأتي إطلاق هذه الخاصية وسط تهافت المستخدمين على تطبيق "زووم" الذي صمم ليكون منصة للاجتماعات المخصصة للأعمال، إضافة إلى تطبيقات أخرى تقدم خدمات الاتصال عبر الفيديو لمساعدة الناس على لقاء بعضهم البعض خلال إجراءات الإغلاق.

وأشار زوكربرغ إلى أنه سيكون بإمكان مستخدمي فيسبوك إنشاء غرف محادثة وتقرير من يمكن دعوته للمشاركة.

وأضاف "قد أكون على كنبتي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأقرر إرسال دعوة إلى جميع أصدقائي للدخول".

وقال تطبيق "زووم" للمحادثات الجماعية بالفيديو إن أكثر من 300 مليون أصبحوا يستخدمونه بشكل يومي حاليا، بعدما قفز عددهم بواقع 100 مليون خلال 22 يوما، ومقارنة بنحو عشرة ملايين مستخدم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لكن دولا ومؤسسات عدة حظرت استخدام التطبيق بسبب مخاوف امنية وانتقادات من خبراء في الأمن الإلكتروني ومستخدمين بسبب ثغرات تتعلق بالتشفير.

وقال التطبيق إنه بصدد تحديث خصائص التشفير للتغلب على تلك المخاوف والانتقادات.