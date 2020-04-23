زووم يعزز إجراءات التشفير مع تجاوز عدد المستخدمين 300 مليون

قال تطبيق "زووم" للمحادثات الجماعية بالفيديو إنه بصدد تحديث خصائص التشفير للتغلب على مخاوف أمنية مع ارتفاع عدد المستخدمين 50 في المئة خلال ثلاثة أسابيع.

وقال التطبيق إن أكثر من 300 مليون يستخدمونه بشكل يومي حاليا، بعدما قفز عددهم بواقع 100 مليون خلال 22 يوما، ومقارنة بنحو عشرة ملايين مستخدم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

جاء ذلك برغم سيل من الانتقادات واجهها التطبيق من خبراء في الأمن الإلكتروني ومستخدمين بسبب ثغرات تتعلق بالتشفير.

وقفز استخدام زوزوم بعد إقبال الشركات والأحزاب السياسية والمدارس والمنظمات والملايين في أنحاء العالم على العمل من المنازل بعد فرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وشملت العيوب الأمنية في التطبيق اقتحام مستخدمين غير مدعوين لاجتماعات فيديو.

ولمواجهة ذلك قالت الشركة إنها ستصدر نسخة جديدة من التطبيق، باسم "زووم 5.0" خلال أسبوع.

وأطلقت الشركة، التي تتنافس أيضا مع تطبيق "تيمز" لمايكروسوفت وتطبيق "ويبيكس" لشركة سيسكو، أيضا خطة مدتها 90 يوما لإدخال تحسينات على التطبيق كما عينت مسؤول الأمن السابق في فيسبوك أليكس ستاموس مستشارا لها.

وقالت شركة "زووم" إنها قامت بعلاج الثغرات الأمنية لمنع القراصنة ومخترقي الشبكات من استغلالها. كما غيرت الشركة الاعدادات الافتراضية لخاصية "التسجيل إلى الحوسبة السحابية" بحيث يمكن للمستخدم وضع كلمة مرور حتى يتم تحميل أو تنزيل مقاطع الفيديو المسجلة.

وقالت "زووم" إن الخادمات الخاصة بالصين مسيجة الكترونيا ومعزولة، "بهدف ضمان أن تبقى بيانات اجتماعات المستخدمين خارج الصين".

وأضافت الشركة الناشئة في "سيليكون فالي" أنها تعمل مع شركة "لوتا" للحماية الإلكترونية وتستخدم برنامجها لدفع مكافآت مالية لمن يجد ثغرات في تطبيق "زووم".

وحظرت الهند استخدام "زووم" للاجتماعات الحكومية باعتبارها "منصة غير آمنة". كما حظرت مدارس ولاية نيويورك المنصة أيضا لنفس الأسباب.