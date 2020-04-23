النقل الجوي الدولي قد يخسر 1.2 مليار مسافر بسبب كورونا

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إنّ "العدد الإجمالي للركاب الجويين الدوليين قد ينخفض بمقدار 1.2 مليار مسافر بحلول أيلول/سبتمبر 2020".

وقالت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال في كندا في بيان أمس الأربعاء إنّ التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي قد تؤدّي، بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، إلى خفض أعداد المسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1.2 مليار راكب بالمقارنة مع عددهم في الأحوال العادية.

وتوقّعت المنظّمة "أن يكون الانخفاض الأكبر في عدد الركاب في أوربا، ولا سيّما خلال موسم الذروة الصيفي، تليها منطقة آسيا-المحيط الهادئ".

وبحسب البيان فإنّ القدرة الدولية لشركات الطيران قد تشهد بدورها انخفاضاً كبيراً مما سيؤدّي إلى انخفاض إيرادات هذه الشركات بمقدار 160 مليار دولار ليصبح مجموع إيراداتها في الأشهر الـ 9 الأولى من السنة 253 مليار دولار.

وكانت المنظّمة توقّعت في فبراير/ شباط، عندما كان الوباء لا يزال متركّزاً في الصين، أن يؤدّي فيروس كورونا المستجدّ إلى "تراجع محتمل يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار" في إيرادات شركات الطيران حول العالم.