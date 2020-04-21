هل تتأثر الدول المصدرة للغاز الطبيعي بانهيار أسعار النفط؟

مع الانهيار الكبير في أسعار النفط الذي وصل إلى أدنى مستوى خلال 18 عاما، مدفوعة بمخاوف هبوط أكبر في الطلب العالمي.

ومع تأثر اقتصادات الدول المنتجة للنفط نتيجة تراجع أسعار النفط وتوقع خسائر بصناديق الثروة السيادية لدول الخليج في ظل أزمة كورونا، تصل إلى 300 مليار دولار.

يتساءل البعض عن موقف الدول المنتجة للغاز الطبيعي وهل ستتأثر أسعار الغاز الطبيعي بهذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط؟.

وبحسب خبراء واستنادًا إلى أنماط الأسعار التي لوحظت خلال العقد الماضي، من الصعب التوصل إلى استنتاجات محددة بشأن العلاقة بين النفط الخام وأسعار الغاز الطبيعي.

العلاقة بين النفط والغاز

هناك ارتباط إيجابي محدود بين أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، ويبدو منطقيًا أنه سيكون هناك ارتباط إيجابي بين السلع، خاصة وأن الغاز الطبيعي غالبًا ما يكون نتيجة ثانوية للتنقيب عن النفط الخام.

وفي حين كان هناك ارتباط إيجابي بين النفط الخام والغاز الطبيعي في بعض الأحيان، إلا أن أسواق كل سلعة تختلف اختلافًا كبيرًا وتخضع لقوى أساسية مختلفة.

مصادر بيانات النفط والغاز

تقدم إدارة معلومات الطاقة (EIA) بيانات تاريخية للارتباط اليومي بين السلع على أساس ربع سنوي، وتشير هذه المعلومات إلى انخفاض الارتباط بين النفط الخام والغاز الطبيعي.

وعلى سبيل المثال، في عام 2004، كان متوسط الارتباط الفصلي بين السعرين حوالي 0.45. هذا ارتباط إيجابي معتدل.

في عام 2010، انخفض متوسط الارتباط إلى -0.006، مما يدل على وجود علاقة قليلة جدًا بين الأسعار.

لذا فإن العلاقة الحقيقية بين النفط والغاز لا تزال غير حاسمة.

عقود طويلة الأجل

السبب الآخر أن عقود الغاز تكون طويلة الأجل تصل (20-25) عاما، فدولة مثل قطر التي تعتبر من أهم البلدان إنتاجا للغاز الطبيعي المسال، تملك حاليا حوالي 80% من عقود التوريد الطويلة الأجل، وذلك من إجمالي تمويل الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي المسال.

ولهذا تكون معظم إمدادات الغاز محجوزة، مما يترك أقل من ثلث إجمالي الإمدادات متاحاً في السوق الفورية العالمية.

ومع ذلك، يمكن للتغييرات في العرض والطلب وقرب انتهاء العقود الطويلة الأجل أن يدفع المزيد من مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الفورية، وقد يترتب على ذلك اعتماد عقود مبيعات ذات آجال أقصر، ومن ثم يزداد الارتباط بين أسعار النفط والغاز الطبيعي.