بعد انهيار النفط.. ترمب: سنشتري 75 مليون برميل وقد نوقف شحنات السعودية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط يوم الاثنين بأنه قصير الأجل وناجم عن "ضغوط مالية" مضيفا أن إدارته ستدرس وقف شحنات النفط الآتية من السعودية

وأعلن ترمب مساء الإثنين أنّ الولايات المتّحدة ستستغلّ الانهيار التاريخي الحاصل لأسعار الخام لشراء 75 مليون برميل لملء مخزونها الاستراتيجي من النفط.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ لتنهي الجلسة عند ناقص 37.63 دولار للبرميل مع إقبال المتعاملين على البيع بكثافة.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كورونا "نحن نملأ احتياطاتنا النفطية الوطنية… كما تعلمون الاحتياطيات الاستراتيجية. ونحن نتطلّع إلى وضع ما يصل إلى 75 مليون برميل في الاحتياطيات نفسها".

وكان ترمب أعلن في 13 مارس/آذار عزمه على ملء المخزون الاحتياطي الاستراتيجي إلى الحدّ الأقصى.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري بلغ احتياطي الولايات المتّحدة من النفط 635 مليون برميل، علماً بأنّ السعة القصوى المسموح بها حالياً هي 713.5 مليون برميل.

وهذه الكميّات الضخمة من النفط مخزّنة في 4 مواقع تحت الأرض تمتدّ على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا، في جنوب البلاد، وتبلغ سعتها التخزينية القصوى 727 مليون برميل.

ويرمي هذا الاحتياطي الأمريكي من الذهب الأسود إلى سدّ أي عجز قد ينجم عن حالات طارئة، كما حدث في 1991 أثناء عملية "عاصفة الصحراء" بعد غزو العراق للكويت، أو في 2005 بعد الإعصار كاترينا المدمّر، أو في 2011 عندما اندلعت الثورة في ليبيا.

وتعكف وزارة الطاقة الأمريكية على تأجير مساحات متاحة تكفي حوالي 77 مليون برميل في احتياطي النفط الاستراتيجي لشركات النفط الأمريكية، لمساعدة هذه الشركات في أزمة التخزين التجاري مع انهيار الطلب المحلي على الطاقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

هبوط الأسهم الأمريكية

وبعد أن تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى سلبية، هبطت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، وهو ما يبرز الفوضى التي أطلقتها جائحة فيروس كورونا إلى الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 592.05 نقطة، أو 2.44%، إلى 23650.44 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79%، ليغلق عند 2823.16 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفشضا 89.41 نقطة، أو 1.03%، إلى 8560.73 نقطة.