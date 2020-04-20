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اقتصاد

ما هو خام غرب تكساس الوسيط ولماذا انخفضت أسعاره؟

20/4/2020

شهدت أسواق النفط الأمريكية تراجعا تاريخيا في أسعار الخام الأمريكي لما دون الصفر للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

خام غرب تكساس في سطور
  • خام غرب تكساس الوسيط هو أحد أنواع النفط الخفيفة، ويستخدم معيارا لسوق النفط الأمريكية نظرا إلى أنه يستخرج بشكل أساسي من الولايات الداخلية مثل تكساس ولويزيانا ونورث داكوتا.
  • إنتاج الخام في تلك الولايات الداخلية بشكل أساسي يعني وجود عوائق لوصوله إلى موانئ الشحن وبالتالي إلى روابط النقل العالمية.
  • خام غرب تكساس ينتج ويكرر ويستهلك بشكل واسع في أمريكا الشمالية.
  • يستخدم خام غرب تكساس الوسيط معيارا في تسعير النفط، ويتم تداوله من كثب مع خام برنت وسلة أوبك.
  • يمتاز خام غرب تكساس الوسيط بمستوى أقل من الشوائب وباحتوائه على 0.24 في المئة من الكبريت فقط، ولذلك فهو سهل التكرير والنقل مقارنة بالنفط الثقيل الذي يحوي مكونات شمعية عالية الكثافة وذات لزوجة أعلى.
  • نقطة التسعير للخام هي مدينة كوشينغ في أوكلاهوما كونها مركز تقاطع لمجموعة كبيرة من أنابيب النفط التي تمكن من نقل النفط إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الموانئ الأمريكية، ومن ثم إلى أي مكان في العالم.
ماذا يعني أن سعر النفط بالسالب؟
  • بعد جلسة تداول عاصفة، تدهور سعر برميل النفط تسليم مايو/أيار المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات.
  • ويعني هذا أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام، نظرا لأن كلفة تخزينه أصبحت أكبر من كلفة الدفع للتخلص منه.
  • ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو/أيار يوم الثلاثاء، فإنه يتعين على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن.
  • لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين ما تسبب في بلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37.63 دولارا تحت الصفر مع انتهاء التعاملات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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