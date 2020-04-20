لحظة بلحظة: لأول مرة بالتاريخ.. أسعار عقود النفط الأمريكي تتحول إلى سلبية

واصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط هبوطه في تعاملات، الإثنين، مع اقتراب منشآت التخزين من بلوغ كامل طاقتها الاستيعابية إثر انهيار الطلب العالمي جرّاء تفشي "كوفيد-19".
وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، اليوم، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام حيث هوت إلى سالب 37 دولارا للبرميل.
وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.
ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتعرضت سوق النفط لضغوط شديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض كبير في الطلب.
وتكافح مرافق التخزين الأمريكية الآن للتعامل مع وفرة النفط، ما يضعف الأسعار أكثر.
كما سجلت عقود برنت عند التسوية 25.57 دولار للبرميل، منخفضة 2.51 دولار أو 8.94 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير/شباط الماضي إلى نحو 7.278 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 7.294 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
هذا وقال السيناتور الجمهوري جيم أنهوف إن روسيا والسعودية تواصلان إغراق السوق بالنفط لسحق منتجي الغاز والنفط الأمريكيين
وأضاف أن على إدارة ترمب فرض جمارك على الوقود المستورد من السعودية وروسيا. وتابع أن تصرفاتهما تهددان الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي.
وفي السياق نفسه قال السناتور الجمهوري كيفن كريمر أنه يجب وقف السعودية عن مواصلة إغراق السوق بالنفط.
وعلى صعيد متصل قالت وكالة رويترز للأنباء إن العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 10% بفعل القلق من هبوط الإنتاج مسجلة أعلى مستوى في 6 أسابيع.
بعد جلسة تداول عاصفة، انهار سعر برميل النفط تسليم مايو/آيار المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، مما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو/أيار، غدا الثلاثاء، كان على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن.
لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37.63 دولارا تحت الصفر مع انتهاء التعاملات.
وخسر خام القياس الأميركي نحو 56 دولارا ليهبط 306%.
كما انخفضت عقود خام برنت لتسجل عند التسوية 25.57 دولار للبرميل.
وكان الخام الأمريكي قد بدأ الانحدار في وقت سابق اليوم إلى أقل من عشرة دولارات، ثم أقل من خمسة دولارات قبل أن يواصل رحلة الهبوط التاريخي.
وتسارعت خسائر العقود الآجلة للنفط، حيث زاد الخام الأمريكي خسائره بالشكل التالي
وتقدم السعودية وأعضاء آخرون بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل" -ثاني أكبر منتج روسي للنفط- أن الشركة ستقلص إنتاجها بمقدار أربعين ألف برميل يوميا، في إطار اتفاق عالمي.
وكانت مجموعة "أوبك بلس" اتفقت على تقليص الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين، نظرا لانخفاض الطلب جراء انتشار فيروس كورونا، والتنافس المحموم على زيادة الإنتاج بين روسيا والسعودية.
وتعتزم دول المجموعة تقليص مستوى التخفيضات بعد ذلك.
وقال علي كبيروف إن "لوك أويل" تتوقع أن يبلغ سعر النفط ثلاثين دولارا للبرميل مع نهاية العام الجاري.