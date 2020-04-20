لأول مرة منذ 34 عاما: الخام الأمريكي يهوي لنحو 10 دولارات

تراجع سعر برميل النفط الأمريكي، الإثنين، إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 ليصبح 10.33 دولارا فقط، بعدما هوت الأسعار بنسبة فاقت 43 بالمئة في سوق أغرقها الخام وتأثرت بغياب الطلب.

ومع حلول الساعة 15:30 لتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار إلى 10.33 دولاراً، في أدنى سعر له منذ 34 عاما.

ويتواصل هذا التراجع لحظيا حيث سجل خلال ساعات فقط تراجعا ما بين 11 دولارا عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش إلى 10.33 دولارا عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

وعزا محللون التراجع الكبير في أسعار الخام إلى أسباب تقنية تتعلّق باقتراب انقضاء مهلة عقد مايو/أيار، الإثنين. وتراجع عقد يونيو/حزيران بنسبة 11.9 في المئة إلى 22.06 دولارا.

وقال بيورنار تونهوغن، المحلل لدى "ريستاد للطاقة" إن "مشكلة غياب التوازن بين العرض والطلب عالميا بدأت تتجسّد في الأسعار".

وأضاف "مع تواصل الإنتاج كالمعتاد نسبيا، يزداد المخزون أكثر فأكثر كل يوم. يستخدم العالم النفط بشكل أقل وبات المنتجون يشعرون الآن بكيف يتمثل ذلك من خلال الأسعار".

أما برميل برنت، بحر الشمال المرجعي الأوربي، تسليم حزيران/يونيو فتراجع 5.24 بالمئة ليبلغ سعره 26.61 دولارا.

الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، بلغ ذروته في أوربا والولايات المتحدة على ما يبدو، لم تفلح في رفع الأسواق المالية الآسيوية والأوربية عموما.

وبدلا من ذلك، يزداد قلق المتعاملين من احتمال بلوغ منشآت تخزين النفط الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، مع تكدّس المخزون نظرا لانهيار الطلب الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19.

وقال محللون إن الاتفاق الذي أبرم هذا الشهر بين أوبك وشركائها لخفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميا لا يؤثر بشكل كبير لأن تدابير الإغلاق الشامل التي فرضت والقيود على السفر أجبرت مليارات الناس حول العالم على التزام منازلهم.

ولعل خام غرب تكساس الوسيط كان الأكثر تأثّرا مع امتلاء منشآت تخزينه الرئيسية في كاشينغ بأوكلاهوما.

وقال سوكريت فيجاياكار، المحلل لدى منظّمة "ترافيكتا" للاستشارات إن منشآت التكرير لا تعالج الخام بالسرعة الكافية.

وأضاف أن هناك إمدادات كثيرة من الشرق الأوسط من دون مشترين "نظرا لارتفاع تكاليف الشحن".

وقال ستيفن إنيس من "أكسيكورب": " لا يريد أحد تسلّم النفط مع امتلاء منشآت تخزين كاشينغ بين دقيقة وأخرى".

وأضاف "لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لتدرك الاسواق أن اتفاق أوبك بلس لن يكون في شكله الحالي كافيا لضمان توازن أسواق النفط".

وتراجعت أسواق الأسهم بمعظمها كذلك رغم أن الحكومات بدأت بالتفكير في كيفية وتوقيت تخفيف إجراءات الإغلاق التي شلّت اقتصاد العالم.

ومع بدء التداول في وول ستريت الإثنين، تراجعت مؤشرات الأسهم ليسجّل داو جونز الصناعي انخفاضا نسبته 1.8 بالمئة عند 23798.01 نقطة في الدقائق العشر الأولى من جلسة التداول.

وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2835.08 نقطة في حين خسر ناسداك 0.7 في المئة مسجلا 8588.66 نقطة.