رويترز: البحرين تقترض مليار دولار لسداد ديونها

قالت وكالة رويترز للأنباء إن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس/آذار بعد أن علقت خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر أن المنامة، التي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية واستخدمته لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس/آذار.

حصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بعشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأثرياء بالمنطقة في 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.

وذكرت الوكالة أن البحرين أجرت الشهر الماضي محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وفي أول أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقالت إن "السداد الناجح يوضح قوة ومتانة برنامج التوازن المالي في المملكة."

وقالت البحرين إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.

ويتوقع أن تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6% العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6 %. ويتوقع الصندوق أن نموا بنسبة 3% في 2021.