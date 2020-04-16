فورد الأمريكية تعين ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد لتحليل البيانات

عينت شركة فورد موتورز الامريكية لصناعة السيارات قائدا سابقا لوحدة مخابرات عسكرية إسرائيلية للإشراف على عمليات تحليل قاعدة بياناتها الضخمة.

وسيصبح الكولونيل المتقاعد جيل جور آري، 44 عاما، في أول مايو/ أيار المقبل رئيسا لإدارة تدقيق البيانات وتحليلها بشركة فورد كجزء من تعديلات أولية أوسع نطاقا في الإدارة التنفيذية تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جيم فارلي.

ويأتي القرار بينما تتحرك الشركة لربط جميع سياراتها بشبكة الإنترنت.

وقامت فورد بتجهيز جميع المركبات الجديدة بخاصية الاتصال بالإنترنت العام الماضي. وقالت إنها ستقوم بتجهيز الموديلات الجديدة بأجهزة اتصال عالية السرعة من الجيل الرابع هذا العام.