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اقتصاد

الخطوط الجوية الصينية تخسر 4.8 مليار دولار في 3 أشهر بسبب كورونا

تراجع العدد الإجمالي للمسافرين بنسبة 71.7% مقارنة بالعام السابق
تراجع العدد الإجمالي للمسافرين بنسبة 71.7% مقارنة بالعام السابق
15/4/2020

قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية اليوم الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام.

جاء ذلك بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

كانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير/ شباط من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية، في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 % مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9% في الربع الأول.

مهد الوباء

وتعد الصين مهد فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان، واتخذت الصين مجموعة من الإجراءات الصارمة التي جعلتها تبدو اليوم أقرب إلى انتهاء معركتها مع الفيروس، عكس دول العالم الأخرى التي مازالت معركتها مع الفيروس في بداياتها.

وسجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى تماثل77816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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