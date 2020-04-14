مستقبل النفط ومنطقة الخليج بعد كورونا.. هل تتبدل مصادر الطاقة؟

نشر مركز الجزيرة للدراسات تقريرا بعنوان (انهيار أسعار البترول: تأثيرات كورونا وصادرات الطاقة الأمريكية)، أثار فيه الأزمة الراهنة في أسعار البترول ومستقبل النفط ومنطقة الخليج.

وذكر التقرير أن الأزمة الراهنة في أسعار البترول نشأت من تلاقي عوامل طارئة مثل كورونا مع تحول الولايات المتحدة من مستورد للطاقة إلى مصدِّر لها يهدد مكانة المصدِّرَيْن الرئيسين السابقين: السعودية، وروسيا.

وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي تتدهور فيها أسعار البترول لكنها الأولى التي تتزامن فيها، مع عامل خارجي ومستقل عن أي اعتبار آخر سياسي أو غيره، ألا وهو وباء كورونا الذي تسبب في حجر صحي على ما يقارب نصف سكان الكرة الأرضية، وأصاب العالم بالجمود والشلل.

فهل الانهيار الجديد في أسعار الطاقة سيكون مجرد ظاهرة عابرة، أم إنه سيقود إلى ما هو أبعد من ذلك؟

تراجع حصة البترول

في 9 مارس/آذار الماضي انهارت أسعار البترول مسجلة أكبر هبوط لها منذ حرب الخليج عام 1991(رويترز)

وهي النتيجة البديهية الأولى للأزمة الراهنة ولحالة الركود الاقتصادي العالمي التي أدت إليها هي تقلص حاجات الاستهلاك، والتراجع الحاد في صادرات أوبك، وغيرها من البلدان المنتجة.

من ناحية الطلب، يبدو في ضوء الظروف الراهنة أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى الارتفاع في العام 2021 بعد التراجع الذي سجله في الأشهر الماضية.

ومن المقدر أن يكون هذا الارتفاع بحدود أدنى بقليل من مليون برميل في السنة مما يؤدي إلى زيادة من 5 إلى 5.6 ملايين برميل في اليوم خلال الفترة 2019-2025.

من ناحية العرض، من المقدَّر على ضوء المشاريع المعلنة حاليًّا أن طاقة الإنتاج العالمية ستزداد بحدود 5.5 إلى 6 ملايين برميل في اليوم خلال السنوات الخمس القادمة.

المحصِّلة العامة لهذه التطورات المرتقبة هي أن العرض سيكون كافيًا، وربما أكثر من ذلك لتغطية الطلب العالمي على البترول خلال السنوات القادمة.

إلا أن هذه التقديرات تبقى رهن عوامل من الصعب التكهن بها بشكل دقيق، خاصة تلك المتعلقة بتطور وباء كورونا، إلى جانب العقوبات والأوضاع السياسية في عدد من الدول المصدِّرة كإيران وفنزويلا وليبيا وغيرها.

مستقبل البترول ومنطقة الخليج

سيبقى مضيق هرمزشريانًا حيويًّا في التبادلات الدولية (رويترز)

ومهما كانت هذه التطورات فمن المسلَّم به أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور المصدر الرئيس لتغطية الطلب على الطاقة، ولكن مع استمرار تراجعه البطيء نسبة لمصادر الطاقة الأخرى.

فقد بلغ مجموع إنتاج الطاقة في العالم 13.865 مليون طن مكافئ بترول عام 2018 توزعت بين البترول (32.3%)، والفحم (28.3%)، والغاز الطبيعي (24%)، والطاقة النووية (4.4%)، ومصادر الطاقة المتجددة (11.5%).

ونظرًا إلى أن منطقة الخليج العربي تمتلك القسم الأكبر من احتياطي البترول الثابت وجوده عالميًّا، إضافة إلى تدني تكاليف الإنتاج، فمن المنتظر أن تحافظ هذه المنطقة على موقعها المميز في تلبية الطلب العالمي، مقارنة بروسيا وغيرها من الدول المصدِّرة.

مما يعني أن مضيق هرمز سيبقى شريانًا حيويًّا في التبادلات الدولية، خاصة بالنسبة إلى لبلدان الآسيوية المستورِدة الكبرى كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها التي من المقدر أن تمثل بعد حوالي 20 سنة نحو ثلاثة أرباع مجموع استيرادات البترول في العالم، مع الإشارة إلى أن حاجات استيراد الهند ستتضاعف خلال الفترة المذكورة.

تزايد حصة الغاز الطبيعي

وصلت حصة الغاز ما يناهز ربع مجموع إنتاج الطاقة في العالم (رويترز)

أما بخصوص تأثير وباء كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية على إنتاج الغاز واستهلاكه ، الذي وصلت حصته إلى ما يناهز ربع مجموع إنتاج الطاقة في العالم، فسيكون في المدى القصير أضعف بكثير مما هو عليه بخصوص إنتاج البترول واستهلاكه ، سبب ذلك أن تجارة الغاز العالمية تتم إلى حدٍّ كبير في إطار عقود طويلة الأجل تمتد على 15 سنة أو أكثر.

وكان من المفترض أن يتجاوز إنتاج الزيت والغاز الصخري الأمريكي في عام 2025 مجموع إنتاج روسيا من البترول والغاز معًا، وأن يسهم ذلك في تعزيز دور الولايات المتحدة بين الدول المصدِّرة للهيدروكربونات.

إلا أن انهيار الأسعار العالمية ووباء كورونا وركود الاقتصاد العالمي، يضعان علامة استفهام على إمكانية استمرار إنتاج الزيت والغاز الصخري في الولايات المتحدة بالزخم الذي عرفه في السنوات العشر الماضية.

لهذه الأسباب، يمكن القول: إن درجة تأثير تدهور الأسعار العالمية على إنتاج الزيت والغاز الصخري ستحدده بالدرجة الأولى مدة الأزمة الراهنة، إضافة إلى قدرة منتجي الزيت والغاز الصخري على الصمود. خاصة أن الحد الأدنى اللازم لضمان ربحية إنتاج قسم كبير من هذين المصدرين يستلزم أسعار بترول في الأسواق العالمية لا تقل عن 50 دولارًا للبرميل.

الرابحون والخاسرون

في ضوء هذه الخضات التي نعيشها في سوق الطاقة، يمكن القول -إن صح التعبير-: إن " المستفيد" الوحيد هو البلدان المستوردة، أما الخاسر الأكبر فهو بالطبع البلدان المصدِّرة، بما فيها الولايات المتحدة. إلا أن هذه الخسارة تبقى محدودة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، مقارنة بالتداعيات الكارثية التي تشكو منها الدول النامية المصدرة للبترول والغاز؛ حيث يغطي هذان المصدران للطاقة نِسَبًا تتجاوز بشكل عام 85-90%، وتلامس أحيانًا 98% من مجموع صادراتها.

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انهيار أسعار البترول: تأثيرات كورونا وصادرات الطاقة الأمريكية