كورونا.. عجز الميزانية الأمريكية في 2020 سيقفز إلى 3.8 تريليون دولار

قالت هيئة رقابية مقرها واشنطن يوم الاثنين إن تراجعا اقتصاديا حادا، وإنفاقا ضخما للتصدي لتداعيات فيروس كورونا سيضاعفان العجز في الميزانية الأمريكية.

وبحسب الهيئة سيتضاعف العجز للسنة المالية 2020 أربع مرات ليصل إلى مستوى قياسي عند 3.8 تريليون دولار، أو ما يعادل 18.7% من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.

وفي تقديرات جديدة بشأن الميزانية، توقعت الهيئة المسماة (اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة) أيضا أن العجز في السنة المالية 2021 سيصل إلى 2.1 تريليون دولار، وسيسجل في المتوسط 1.3 تريليون دولار حتى نهاية السنة المالية 2025 مع تعافي الاقتصاد من الأضرار الناجمة عن الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه التقديرات بعد تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة تضمن عجزا قدره 744 مليار دولار في الأشهر الـ 6 المنتهية في الـ 30 من مارس/ آذار التي شهدت تأثيرا محدودا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون إن آثارا كبيرة على الميزانية من الإنفاق وتراجع الإيرادات ستظهر في نتائج الميزانية لشهر أبريل/ نيسان.

واللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة هي ائتلاف من مشرعين أمريكيين سابقين ومسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين تنادي بخفض العجز.

الدين سيتجاوز 100% من الناتج

وقالت اللجنة إن الدين العام الأمريكي بحلول الـ 30 من سبتمبر/ أيلول، موعد نهاية السنة المالية الحالية، سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الأمريكي ارتفاعا من حوالي 80% قبل أزمة فيروس كورونا.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت، أن الدين العام للولايات المتحدة قد بلغ 22.012 تريليون دولار، حتى يوم 11 فبراير/ شباط الماضي.

والمستوى القياسي للعجز في الميزانية الأمريكية لسنة مالية واحدة هو 1.41 تريليون دولار وقد سُجل في عام 2009 .

وبلغ عجز الميزانية 984 مليار دولار في عام 2019، وتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس عجزا قدره 1.07 تريليون دولار للعام 2020 .