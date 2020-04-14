صندوق النقد يخفف ديون 25 دولة لمساعدتها في مكافحة كورونا

قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضوا من بينها اليمن، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا

وسيقوم الصندوق بهذا الإجراء بموجب صندوقه الائتماني المخصص لإحتواء الكوارث

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق يوم الاثنين على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية 6 أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لإحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا، و100 مليون دولار من اليابان، ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى. ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

وقالت جورجيفا في بيان "هذا يتيح منحا لأعضائنا الأكثر فقرا، والأكثر ضعفا، لتغطية التزامات ديونها لصندوق النقد الدولي لمرحلة مبدئية 6 أشهر، وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة."

وحثت الدول المانحة الأخرى على المساعدة في سد النقص في أموال الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث، لإتاحة تخفيف خدمة الديون لفترة تصل إلى عامين للأعضاء الأكثر فقرا بالصندوق بينما تتخذ إجراءات للرد على فيروس كورونا.

25 دولة

وقال صندوق النقد إن المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على تخفيف لخدمة الديون من الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث هي أفغانستان، وبنين، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجامبيا، وغينيا، وغينيا-بيساو، وهايتي، وليبيريا، ومدغشقر، ومالاوي، ومالي، وموزمبيق، ونيبال، والنيجر، ورواندا، وساو تومي، وبرينسيب، وسيراليون، وجزر سولومون، وطاجيكستان، وتوجو، واليمن.