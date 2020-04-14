"إياتا" يتوقع تراجع عائدات شركات الطيران بأكثر من 50%

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يتوقع أن تتراجع عائدات شركات طيران الركاب بنسبة 55%، أي ما يعادل 314 مليار دولار، في 2020 على خلفية وباء كوفيد-19.

وكانت الترجيحات تتحدث قبل ثلاثة أسابيع فقط عن تراجع نسبته 44 % أي ما يعادل 252 مليار دولار.

وقال رئيس "إياتا" التنفيذي ألكساندر دو جونياك إن "التوقّعات المرتبطة بهذه الصناعة تزداد سوادا يوما تلو الآخر".

وأضاف أن "حجم الأزمة يجعل تحقيق تعاف سريع أمرا مستبعدا. على أرض الواقع، سيكون التعافي تدريجيا مع عودة السفر الداخلي بشكل أسرع من السوق الدولي".

وحذّر من أنه "ما لم تحصل على إنقاذ عاجل، فلن تتمكن العديد من شركات الطيران من البقاء والاستمرار لتقود التعافي الاقتصادي".

وبحسب "إياتا"، التي تضم 290 شركة طيران، تراجع عدد الرحلات الجوية حول العالم مطلع أبريل/ نيسان بنسبة 80 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

وبدأت أزمة قطاع الطيران منذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي عندما علّقت شركات الطيران خدماتها إلى الصين، حيث ظهر كوفيد-19 في البداية.

ومنذ ذلك الوقت، كان الاتحاد يزيد بشكل متكرر من توقّعاته للخسائر في الإيرادات مع إغلاق الدول حدودها في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وفي تقييمه الأخير، أخذ الاتحاد بعين الاعتبار استمرار القيود على الطيران لمدة أطول من المتوقع وتفشي الفيروس في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وذكر الاتحاد أن الاجتماعات مع الحكومات ستبدأ في وقت لاحق هذا الأسبوع للتوصل إلى خطة لإعادة إحياء القطاع، أولا عبر إعادة إطلاق الرحلات الداخلية متبوعة بالإقليمية ومن ثم الدولية، مشيرا إلى أن "مراقبة صحة الركاب سيكون عنصرا أساسيا في عملية استئناف" الرحلات.

ورغم أن الاتحاد لم يتمكن بعد من تحديد شكل هذه تلك المراقبة، إلا أنه أشار إلى وجوب وجود تنسيق حول العالم لتجنّب اتّخاذ الدول خطوات متباينة.

ويدعو الاتحاد إلى منح شركات الطيران حزم إنقاذ مالية على شكل قروض أو ضمانات قروض أو دعم لسوق سندات الشركات أو تخفيف الضرائب.