تفاصيل اتفاق أكبر خفض تاريخي لإنتاج النفط

أعلنت عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+)، الأحد، عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يوميا.

عقد تحالف (أوبك+) الأحد اجتماعا تكميليا لآخر سابق التأم الخميس الماضي، بهدف وضع الخطوط النهائية على الاتفاق المتوقع له الاستمرار حتى أبريل/ نيسان 2022.

وتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا،فضلا عن 300 ألف برميل يوميا قالت شركات نفط أمريكية أنها ستخفضها من جانبها.

كان يفترض أن يكون مائة ألف برميل، حصة شركات أمريكية، من نصيب المكسيك التي رفضت قرار التحالف بخفض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا، وأكدت أنها ستخفض إنتاجها فقط بمقدار 100 ألف برميل يوميا .

ويبدأ قرار الخفض اعتبارا من مطلع مايو/ أيار القادم ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة مع الاتفاق السابق له، مطلع 2021 حتى أبريل/ نيسان 2022.

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (رويترز)

سبب الخفض المتدرج

وبرر وزير النفط العراقي ثامر الغضبان سبب التدرج في خفض الإنتاج، قائلا إنه يعود إلى مجموعة عوامل، منها تقديرات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 2.4% إلى انكماش بنسبة 1.1%.

وذكر الغضبان في بيان صحفي، أن التدرج في الخفض يعود أيضا إلى تناقص الطلب على النفط الخام، بسبب تفشي فيروس كورونا، وضعف الحركة التجارية والاقتصادية وتوقف المصانع.

وفقدت عقود النفط الآجلة نحو 50% من قيمتها منذ مطلع 2020، إلى متوسط 32.5 دولارا للبرميل حاليا، مقارنة مع 65 دولارا بنهاية 2019.

وقبل أزمة كورونا، كان متوسط الطلب العالمي على النفط الخام، 100 مليون برميل يوميا، و سيتراجع حاليا على الأقل إلى 90 مليونا، إلى جانب خفض قد تقدم عليه كل من كندا، والبرازيل، والولايات المتحدة، والنرويج.

وقال الغضبان في هذا الشأن: إن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، التي تعد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط في آن واحد، اتفقت على تخفيض الإنتاج حفاظا على صناعتها النفطية

وزاد: الشهران المقبلان اللذان سيكونان مهمين في استقرار السوق، سيفوق تخفيض الإنتاج 16 مليون برميل يوميا، مع إضافة خفض من جانب بلدان أخرى خارج التحالف.

واصل سعر خام برنت ارتفاعه وبلغ سعر البرميل 32.83 دولاراً

ارتفاع الأسعار بعد الاتفاق

وارتفعت أسعار النفط صباح اليوم في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض الإنتاج.

فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط صباحاً بنسبة 7.03% إلى 24.36 دولاراً، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6%.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولاراً (أي بارتفاع 5%)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2% في تعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية. وبلغ سعر البرميل 32.83 دولاراً.