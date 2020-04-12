مصر.. إيرادات الدولة قد تهبط بنسبة 50% بسبب كورونا

توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن تهبط إيرادات الموازنة العامة للدولة بما يتراوح بين 25-50%، بسبب صدمة فيروس كورونا، وأن يهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%.

كما حذر الوزير من أن التأثير النهائي على مؤشرات الاقتصاد الكلي بسبب صدمة كورونا سيتوقف بالكامل على مدة استمرار الأزمة وحجم وطأتها.

وبحسب وزارة المالية المصرية فإن الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي تبلغ 1134 مليار جنيه (72.2 مليار دولار أمريكي).

وخفضت الحكومة الشهر الماضي توقعاتها للنمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2020/2019 من 5.6% إلى 5.1%.

انخفاض معدل النمو

بينما توقع معيط أن ينخفض معدل النمو إلى 4.5% بنهاية العام المالي الحالي، مع إقراره بوجود توقعات بأرقام أقل من ذلك.

وقال الوزير خلال مقابلة تليفزيونية إن الحزم التحفيزية لمواجهة "كوفيد-19" قد تتجاوزـ المئة مليار جنيه التي أعلنتها رئاسة الجمهورية الشهر الماضي، وفقا لحجم الأزمة ومداها الزمني.

وتتضمن الحزمة تخفيضات أسعار الغاز والكهرباء للمصانع بنحو 10 مليارات جنيه، كما تشمل الزيادات السنوية المتوقعة في الرواتب والمعاشات المقررة في يوليو/ تموز المقبل.

وحتى الآن صرفت الدولة نحو 30 مليار جنيه من الحزمة التحفيزية، منها 5 مليارات جنيه لوزارة الصحة، و3 مليارات جنيه لصندوق دعم الصادرات.

ووفرت الدولة نحو 3 مليارات جنيه لتعويض العمالة الموسمية المتضررة، إضافة للإسراع في سداد مستحقات المتعاقدين والموردين.

عامل يجلس تحت جسر ينتظر العمل في القاهرة (رويترز)

وردا على سؤال عن مصادر تمويل الحزمة التمويلية قال معيط إن الصناديق الخاصة في الجهات المختلفة، واحتياطيات الدولة مجندة لمواجهة أزمة كورونا.

وأشار معيط إلى احتمال ضخ المزيد من التمويلات لتحفيز قطاعي السياحة والطيران بالتحديد باعتبارهما من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، في إطار حزمة التحفيز المعلن عنها.

خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين

وكشف معيط عن انخفاض استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية منذ منتصف مارس/أذار الماضي لنحو النصف لتصل إلى 13.5-14 مليار دولار، ما يعد انخفاضا بمقدار 41-43% مقارنة باستثمارات بلغت 24 مليار دولار قبل أزمة كورونا.