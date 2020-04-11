مصر تخفض سعر البنزين 25 قرشا رغم تهاوي أسعار النفط العالمية

قالت وزارة البترول المصرية أمس الجمعة إنه تقرر خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا (1.6 سنت أمريكي) فقط لشتى الفئات، مخالفة توقعات المحللين وسط انهيار حاد لأسعار النفط العالمية.

وبحسب البيان، خفضت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 جنيه بنسبة تراجع 2.8%، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75 جنيه بنسبة تراجع 3.2%.

وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه بنسبة انخفاض 3.8% (الدولار يساوي 15.7 جنيها مصريا)

وبررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بضرورة "تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا".

وقالت إن ذلك يأتي "فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط".

وخفضت الحكومة أسعار المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه للطن من 4250 جنيها.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الحكومة تحاول تفادي الاحتياج لرفع الأسعار مرة أخرى عند عودة أسعار البترول العالمية للارتفاع وذلك لتفادي أي موجات تضخمية ناتجة عن زيادة أسعار المواد البترولية".

كانت التوقعات تشير إلى خفض 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية وسط انحدار حاد للطلب من جراء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار دارت على مدار شهر تقريبا بين روسيا والسعودية.

وفقد خاما القياس العالميان – برنت والخام الأمريكي – نحو ثلثي قيمتهما منذ بداية السنة الحالية.

وتجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وعوامل أخرى.

كانت الحكومة المصرية قررت إلغاء دعم المنتجات البترولية وربط أسعارها بالأسعار العالمية، مع مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.

وحددت الحكومة المصرية سعر برميل النفط عند 68 دولاراً في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019-2020.

ويبلغ سعر برميل خام برنت من النفط 31.8 دولارا للبرميل حاليا، أي أقل من 50% من السعر المقدر في الموازنة المصرية.