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اقتصاد|تركيا

تركيا تصدر سيارات ركاب بـ2.9 مليار دولار خلال 3 أشهر والصادرات لمصر تتضاعف

كشفت تركيا أواخر العام الماضي عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية
كشفت تركيا أواخر العام الماضي عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية
11/4/2020

صدرت تركيا سيارات ركاب بقيمة 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ حجم صفقات البيع الخارجية التي أبرمها القطاع، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 7 مليارات دولار، وفق معطيات اتحاد مصدري صناعة السيارات في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وشهد حجم الصادرات في هذا المجال تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وتراجعت صادرات سيارات الركاب 1.15 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبلغت مليارين و906 ملايين دولار.

وتشكل سيارات الركاب 41.5 %، من حجم صادرات قطاع السيارات في تركيا.

وجاءت فرنسا في مقدمة الدول المستوردة للسيارات المصنعة في تركيا، خلال الفترة المذكورة، بـ 412 مليونا و213 ألف دولار، تلتها بريطانيا بـ 294 مليون و673 ألف دولار، وإيطاليا ثالثة بـ 272 مليون و327 ألف دولار.

وشهدت صادرات القطاع إلى مصر زيادة لافتة، في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 215%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 95 مليونا و255 ألف دولار.

يشار إلى أن العديد من الشركات العالمية في قطاع السيارات لها استثمارات في تركيا، بالتعاون مع شركات محلية.

ومن أبرز الماركات التي يتم إنتاج بعض موديلاتها في تركيا، فيات، ورينو وفورد وتويوتا وهوندا وغيرها.

وفي 27 من ديسمبر/كانون الأول 2019، وبحضور رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، كشفت تركيا عن نموذجين أولين لسيارتها المحلية، في ولاية قوجة إيلي.

ومن المتوقع أن تنطلق مرحلة الإنتاج الشامل للسيارة اعتبارا من 2022.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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