البث الحي
اقتصاد

رويترز: جيه.بي مورغان يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين

فوكس نيوز: الإمارات غيرت مسارها في اللحظة الأخيرة وطلبت من السعودية الامتناع عن دعم الاتفاق
فوكس نيوز: الإمارات غيرت مسارها في اللحظة الأخيرة وطلبت من السعودية الامتناع عن دعم الاتفاق
9/4/2020

قالت وكالة "رويترز" إن بنك جيه.بي مورغان يسعى لبيع بخصم قروض جمعها صندوقا الثروة السياديين للسعودية والإمارات، إذ يستعد البنك لموجة اقتراض بمنطقة الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأضافت الوكالة أنها اطلعت على وثيقة وحصلت على معلومات من "مصدرين مصرفيين" تظهر سعي "جيه.بي مورغان" لبيع قروض تخص "صندوق الاستثمارات العامة السعودية" بقيمة 50 مليون دولار وقروض بقيمة 70 مليون يورو تخص "مبادلة الإماراتية" لإفساح المجال لإقراض جديد.

وذكرت الوكالة أن حكومات وكيانات خليجية تسعى لجمع تمويل بعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط والأعباء التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19 على موازنات تلك الدول.

ونقلت الوكالة عن "المصدرين المصرفين" قولهما إن البنوك تميل إلى الاحتفاظ بالقروض التي تمنحها لحكومات خليجية في محافظها، وتخفض فقط انكشافها عن طريق البيع في إطار من الهدوء من خلال عمليات ثنائية، إذ لا ترغب أن تبدو وكأنها تتخلص من الأوراق في السوق.

وأضافت "رويترز" أن ذلك يساعد البنوك على الحفاظ على علاقات طيبة بالمقترضين في ضوء طلبات تمويل مستقبلية، لكن في ظل تداول القروض التي جمعتها دول الخليج الغنية بالنفط بشكل عام عند قيمها الاسمية، فإن هناك أيضا محفزات لبنوك أخرى لشرائها في السوق الثانوية.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة