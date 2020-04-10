رويترز: جيه.بي مورغان يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين

قالت وكالة "رويترز" إن بنك جيه.بي مورغان يسعى لبيع بخصم قروض جمعها صندوقا الثروة السياديين للسعودية والإمارات، إذ يستعد البنك لموجة اقتراض بمنطقة الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأضافت الوكالة أنها اطلعت على وثيقة وحصلت على معلومات من "مصدرين مصرفيين" تظهر سعي "جيه.بي مورغان" لبيع قروض تخص "صندوق الاستثمارات العامة السعودية" بقيمة 50 مليون دولار وقروض بقيمة 70 مليون يورو تخص "مبادلة الإماراتية" لإفساح المجال لإقراض جديد.

وذكرت الوكالة أن حكومات وكيانات خليجية تسعى لجمع تمويل بعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط والأعباء التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19 على موازنات تلك الدول.

ونقلت الوكالة عن "المصدرين المصرفين" قولهما إن البنوك تميل إلى الاحتفاظ بالقروض التي تمنحها لحكومات خليجية في محافظها، وتخفض فقط انكشافها عن طريق البيع في إطار من الهدوء من خلال عمليات ثنائية، إذ لا ترغب أن تبدو وكأنها تتخلص من الأوراق في السوق.

وأضافت "رويترز" أن ذلك يساعد البنوك على الحفاظ على علاقات طيبة بالمقترضين في ضوء طلبات تمويل مستقبلية، لكن في ظل تداول القروض التي جمعتها دول الخليج الغنية بالنفط بشكل عام عند قيمها الاسمية، فإن هناك أيضا محفزات لبنوك أخرى لشرائها في السوق الثانوية.