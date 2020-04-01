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اقتصاد

الأمم المتحدة: أكثر من 8 ملايين عربي مهددون بالفقر جراء وباء كوفيد-19

1/4/2020

توقّعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من ثمانية ملايين عربي إلى "عداد الفقراء" في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في دراسة إن "عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع 8,3 ملايين شخص إضافي في براثن الفقر".

وأضافت الدراسة إلى أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد أيضا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالي مليوني شخص".

وأشارت الدراسة إلى أنه استنادا لهذه التقديرات، سيتم تصنيف "ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52 مليونا".

وحذرت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي في بيان من أن "عواقب هذه الأزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة للمخاطر، لا سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي، ممن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد البطالة".

ودعت الأمينة التنفيذية الحكومات العربية لأن تبدي "استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا".

ووفق اللجنة، تخسر الدول العربية نحو ستين مليار دولار سنويا بسبب فقدان الأغذية وهدرها، بينما من شأن الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة 50 في المئة أن يزيد دخل الأسر بما لا يقل عن 20 مليار دولار، كما ستتمكن المنطقة من تحسين مستوى توفر الأغذية إلى حد كبير، وتخفيض الواردات من الأغذية، وتحسين الموازين التجارية.

وقبل أسبوعين، حذرت لجنة إسكوا من أن وباء كوفيد-19 قد يتسبب بخسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي.

وتوقّعت أن "يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الفرنسية
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