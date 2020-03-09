مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها إلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الإثنين تعليق رحلاتها إلى مطارات المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار المملكة عدم استقبال الرحلات من مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم "بالإشارة الي القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من عدة دول وإلىها، ومن بينها مصر، اعتبارا من اليوم، قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام، والقصيم، وأبها، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".

ودعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة وتعديل حجوزاتهم.

وكانت السعودية قررت إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة ودول الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسورية، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا

وأفاد بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الرياض قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارًا من يوم الإثنين وحتى إشعار آخر، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه".

وشهدت مقرات معامل وزارة الصحة المصرية زحاما شديدا أمس الأحد، بعد احتشاد الآلاف من المواطنين أمامها، لإجراء اختبار يثبت خلوهم من حمل فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية قد أصدرت قرارا بمنع أي مصري من دخول أراضيها إلا في حالة توفر هذا التحليل قبل السفر إليها بـ24 ساعة.

وأول أمس السبت، أعلنت شركة مصر للطيران في بيان أنها قررت إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت حتى إشعار آخر.

وجاء القرار استجابة لقرار الكويت إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا، ومنع دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان قبل قدومهم بأسبوعين.

ويمنع القرار دخول القادمين إلى الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا موجودين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين.

ويستثني القرار مواطني الكويت القادمين من تلك الدول، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.