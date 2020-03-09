كورونا يهدد السياحة المصرية ويطيح بـ80% من الحجوزات

سجلت الحجوزات السياحية الجديدة إلى مصر هبوطا بنسبة 70% إلى 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إثر الضربة التي تلقاها قطاع السياحة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال كريم المنباوي رئيس شركة إمكو ترافل للسياحة إن هناك إلغاءات قليلة من سياح بالخارج حتى نهاية يونيو/ حزيران لكن السياحة قد تتضرر بشدة.

وأضاف "نتلقى حجوزات تمثل 10% مما كنا نتوقع".

كانت مصر قد أعلنت أمس الأحد أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لسائح ألماني يبلغ من العمر 60 عاما كان قد وصل إلى البلاد قبل سبعة أيام ونقل إلى مستشفى في الغردقة حيث توفى هناك حسبما قالت وزارة الصحة.

وتسعى مصر لحماية قطاع السياحة المهم وطمأنة المسافرين بأنها آمنة للزوار بعد انتشار فيروس كورونا المستجد على باخرة سياحية في نهر النيل.

وقال مسؤولون يوم السبت إنه تم اكتشاف إصابة 45 شخصا بالفيروس منهم سياح أجانب بعدما وصلت السفينة إلى مدينة الأقصر. وحتى ذلك الحين كانت مصر قد أعلنت عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

محرك رئيسي للنمو

ويعد قطاع السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وكان قد انتعش بعد تراجعه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وسجلت إيرادات السياحة مستوى قياسيا بلغ 12.57 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تباطؤ

وعند أهرامات الجيزة خارج القاهرة، قال مرشدون سياحيون وباعة هدايا تذكارية إن العمل تباطأ في الشهر الأخير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال علي حمودة حسن الذي يبيع للسياح رحلات على ظهور الخيل حول الأهرامات إنه كان يأتيه ثلاثة أو أربعة زبائن كل يوم والآن "زبون واحد كل يومين".

و قام وزير السياحة والآثار خالد العناني، برفقة وزيرة الصحة هالة زايد، ووزير الطيران المدني محمد منار، بجولة تفقدية لإجراءات الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وطمأنة المواطنين والسياح، والتأكيد على انتظام حركة السياحة في المحافظة.

وقال العناني وسط حشد من السياح بالأقصر "إحنا جايين بنفسنا علشان نرد على الإشاعات اللي بتقول إن مبقاش في سياح والناس خائفة تيجي، الحمد لله الناس موجودة".

حظر

وتزايدت أمس البلدان التي وضعت قيودا على السفر إما إلى مصر أو منها وانضمت السعودية وسلطنة عمان إلى الكويت وقطر في تقييد حركة السفر القادمة من مصر.

ودعت كل من البحرين وعُمان المقيمين الوافدين من مصر إلى عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وفق ما أعلنته وزارتا الصحة في الدولتين.

ترويج

من جانب آخر تعاقدت وزارة السياحة مع شركة عالمية لتنفيذ حملة ترويجية كبرى لمصر في الخارج الأسبوع المقبل.

وتستهدف الحملة من 10 إلى 12 سوقا في الدول الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر ومنها إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا والولايات المتحدة، حسبما ذكر رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف في تصريحات صحفية.

وقال ماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق السياحية في بيان إن الوزراء اتفقوا مع مديري الفنادق والسفن السياحية في الأقصر على شراء موازين للحرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتكليف شركة أجنبية بفحص سلامة الغذاء.

وأعلنت شركة مصر للطيران أنها ستتنازل عن رسوم التغييرات على الرحلات الدولية المرتبط تغيرها بفيروس كورونا بدءا من يوم السبت وحتى نهاية الشهر بغض النظر عن تاريخ السفر.