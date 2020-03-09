تراجعات حادة في أسواق المال الأوربية بسبب كورونا

سجلت مؤشرات الأسواق الأوربية الكبرى تراجعات حادة خلال الساعات الأولى من التداول اليوم، بعد تراجعات حادة أيضا في الأسواق الآسيوية.

باريس

انخفض مؤشر كاك 40، المؤشر الرئيسي لبورصة باريس، بنسبة 6.94% بحلول الساعة التاسعة وثمانٍ وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (0848 بتوقيت غرينتش) خلال الساعات الأولى من التداول اليوم الاثنين.

وكانت البورصة قد بدأت التداول عند 4845.27 نقطة، مقارنة بـ5139.11 نقطة في ختام التعاملات الجمعة الماضية، وأقل من 6111.41 نقطة، التي سجلتها في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يلقى التباطؤ المتعلق بفيروس كورونا بظلاله على بورصات العالم.

إيطاليا

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الإيطالية "فوتسي إم.آي.بي" بنحو 10% في الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش)، وذلك في وقت تكافح فيه إيطاليا لاحتواء فيروس كورونا.

وإيطاليا هي الدولة الأوربية الأكثر تضررا من فيروس كورونا حتى الآن، حيث سجلت 7375 إصابة و366 حالة وفاة، وفقا لوكالة الحماية المدنية. كما أنها ثانية أعلى دولة في العالم تسجيلا للوفيات، بعد الصين.

وفرضت الحكومة الأسبوعية مطلع الأسبوع قيودا على السفر من وإلى مناطق واسعة في شمال إيطاليا، من بينها ميلانو وفينيسا، في مسعى لاحتواء الانتشار.

النمسا

انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة فيينا بنحو 8% خلال الساعات الأولى من بدء التداول، حيث تعاني البورصات من تراجع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وكانت الشركات الخاسرة الكبرى في البورصة النمساوية شركة أو إم في النمساوية للنفط والغاز وشركة شولير بليكمان أويل فيلد المتعهدة لتقديم الأطعمة، حيث تقدم الأطعمة لعدد من شركات الطيران والفعاليات الرياضية.

لندن

اتبع مؤشر إف.تي.إس.إي 100 الرئيسي لبورصة لندن الانخفاض العالمي في أسواق الأسهم اليوم الاثنين، حيث تراجع بنسبة تزيد على 8% في التعاملات المبكرة، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقد سجل مؤشر إف.تي.إس.إي بالفعل خسائر كبيرة هذا الشهر، وسط انتشار حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا وفي دول أوروبية أخرى.

يذكر أن فيروس كورنا المستجد الذي انطلق من الصين قتل حتى الآن أكثر من 3700 شخص، بينهم 3119 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 100 ألف شخص.