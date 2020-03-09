أسعار النفط تتهاوى والبورصات الخليجية تسجل خسائر كبرى

تهاوت أسعار النفط بعد قرار السعودية رفع إنتاجها من الخام في محاولة منها للضغط على روسيا بعد الفشل في الوصول لاتفاق بزيادة التخفيضات في الإنتاج لدعم الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31% لتصل إلى 31.02 دولارا للبرميل، كما هبط الخام الأمريكي 27% ليصل إلى 30 دولارا للبرميل في الدقائق الأولى من صباح اليوم، وسط ردود فعل المتعاملين بالأسواق الآسيوية لقرار السعودية خفض أسعار البيع وزيادة إنتاجها من النفط، وفقا لما قالته وكالة بلومبرغ.

وتعتزم الرياض رفع إنتاجها من النفط لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وخفض أسعار البيع بما يصل إلى 20% في أبريل/نيسان، وذلك ردا على رفض روسيا في اجتماع أوبك بلس الأسبوع الماضي الموافقة على تخفيضات إضافية في إنتاج النفط لمواجهة التداعيات السلبية على الأسواق بسبب تفشي فيروس كورونا.

20 دولارا للبرميل

وقال علي خضيري، المستشار السابق لدى شركة إكسون موبيل، إنه ومع التأثيرات الناتجة عن فيروس كورونا على الطلب العالمي على النفط، إلى جانب تلك الناتجة عن القرارات السعودية، فيمكن أن تتراجع أسعار النفط إلى 20 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

وقال محللون لدى غولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء، إن الآفاق الخاصة بسوق النفط أكثر تشاؤما في الوقت الحالي مما كانت عليه في نوفمبر 2014، عندما بدأت حرب الأسعار، إذ تشير التوقعات إلى انهيار كبير في الطلب على النفط جراء فيروس كورونا.

انهيار الأسواق

وتعرضّت سوق المال السعودية لخسائر قاسية مع بداية تعاملات الإثنين حيث هبط المؤشر العام بنسبة 9.1%، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط في المملكة، بنسبة 10%.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9.5% ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9% ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 7.1%.

كما انخفض مؤشر سوق عمان بنسبة 2.8%، وقطر أكثر من 6%.

وتراجعت أسعار الأسهم في بورصات آسيا والمحيط الهادئ بشدة خلال تعاملات اليوم الإثنين على خلفية المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) السريع في أوربا والولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 6.15% ليهبط المؤشر إلى أقل من 20 ألف نقطة لأول مرة منذ يناير/ كانون ثاني 2019.

وتراجعت البورصة الأسترالية بأكثر من 5% وهي أسوأ بداية لها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، بعد أن فقدت السوق أكثر من 120 مليار دولار أسترالي (79.3 مليار دولار أمريكي) من قيمة الأسهم المسجلة على مؤشر أيه.إس.إكس في صباح اليوم الإثنين.

وتراجع مؤشر أيه.إس.إكس 200 الرئيسي لبورصة سيدني للأوراق المالية بنسبة 5.7% خلال أول ساعتين من التعاملات اليوم.

وفي الصين تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 2.41% وتراجع مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.56% ومؤشر كوسبي لبورصة كوريا الجنوبية بنسبة 85ر3%.

يذكر أن فيروس كورنا المستجد الذي انطلق من الصين قتل حتى الآن أكثر من 3700 شخص، بينهم 3119 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 100 ألف شخص.