مصر.. تأجيل مؤتمر "محور الاستثمار" الدولي لقناة السويس بسبب كورونا

قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تأجيل المؤتمر الاقتصادي الدولي "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار" الذي كان مقررا انعقاده في الفترة من 21-22 مارس/آذار الجاري.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أمس السبت إنه رغم تطلع الهيئة واستعدادها إلى تنظيم المؤتمر لعرض تطورات العمل بالمنطقة وإبراز فرص الاستثمار، إلا أنه بسبب المخاوف الدولية المتزايدة والمتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي أدت إلى إلغاء وتأجيل العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المشاركين والمدعوين للمؤتمر فقد اتخذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرارًا بتأجيل مؤتمر "محور الاستثمار" إلى موعد لاحق.

وأشار المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية إلى أنه سيتم الإعلان، في وقت لاحق عن الموعد الجديد.

إصابات جديدة

وارتفع عدد الحالات الإيجابية لفيروس "كوفيد-19" المسجلة في مصر إلى 48 حالة منذ فبراير/ شباط، بعد إعلان وزارة الصحة المصرية خلال اليومين الماضيين عن اكتشاف 45 حالة على متن باخرة نيلية كانت قادمة من أسوان إلى الأقصر.

ومن جانبها أصدرت، وزارة السياحة والآثار المصرية، منشورا لجميع الفنادق والمنشآت السياحية، حول الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس، إلى جانب إرسال مدربين لتدريب العاملين على تلك الإجراءات، وإلزام المنشآت السياحية بسرعة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها.

ومنعت عدة دول منها قطر، والكويت، وسلطنة عمان، دخول المواطنين المصريين حتى إشعار آخر.