البورصة السعودية تهوي لأدنى مستوى في ثلاث سنوات بعد اعتقال الأمراء

هوى المؤشر السعودي للبورصة إلى أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أعوام، مع هبوط سهم أرامكو لأقل من سعر طرحه اليوم الأحد، إثر اعتقالات أمراء بارزين في المملكة وانهيار اتفاق لأوبك.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 8.32 في المئة ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم أرامكو 9.1 في المئة، وهي أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية، إلى 30 ريالا (ثمانية دولارات)، ليتراجع للمرة الأولى عن سعر طرحه البالغ 32 ريالا.

واعتقل ولي العهد محمد بن سلمان الجمعة أمراء بارزين من العائلة الحاكمة بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السابق محمد بن نايف والأمير نواف بن نايف، واتهم بـ"الخيانة"، وفق تقارير صحفية أجنبية.

ولم تعلق السعودية رسميا على تلك التقارير.

وفقد سهم مصرف الراجحي 7.1 في المئة وهبط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، عشرة في المئة.

وعزا محللون تراجع أسهم أرامكو إلى انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا يوم الجمعة.

كان طرح أرامكو في ديسمبر/كانون الأول هو الأضخم في العالم وقدر ت قيمة الشركة بنحو 1.7 تريليون دولار، ما يجعلها الأعلى قيمة في العالم.

لكن معظم مشتري السهم كانوا من المستثمرين السعوديين من الأفراد والمؤسسات لأن الصفقة لم تلق كثيرا من الاهتمام خارج الخليج.

وسجل السهم أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.70 ريال في ثاني أيام تداوله لكن سعره تراجع منذ ذلك الحين بسبب بواعث قلق على التقييم.

ونزل سهم أرامكو لما يقرب من 15 في المئة منذ بداية العام مع تنامي المخاوف من أن يقود تفشي فيروس كورونا إلى تباطؤ الطلب من الصين ويضر بالاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسعار النفط بشدة يوم الجمعة بعد انهيار اتفاق استمر ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا كان يهدف إلى دعم السوق عقب رفض موسكو تأييد تعميق تخفيضات الإنتاج لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لترد أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها.

وتراجعت أسواق الخليج الأخرى. وفقدت بورصة أبوظبي 8.5 في المئة ودبي 7.9 في المئة، في حين علقت بورصة الكويت التعاملات بعد خسارتها عشرة في المئة.

وعانت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من انخفاض أسعار الخام وإجراءات تقشف رامية لخفض العجز الهائل في الميزانية.

وتعتزم أرامكو صرف توزيعات قدرها 75 مليار دولار في 2020.