أرامكو السعودية تخفض سعر الخام.. هل بدأت الحرب النفطية؟

خفضت السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل/ نيسان لكل درجات نفطها الخام لجميع الوجهات بعد تهاوي اتفاقية أوبك مع روسيا بشأن إمدادات النفط يوم الجمعة.

وقالت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الشركة حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر أبريل بخصم قدره 3.10 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي وبانخفاض ستة دولارات للبرميل عن مارس/ آذار .

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر أبريل/ نيسان للولايات المتحدة 3.75 دولار للبرميل عن مؤشر أسكي بتراجع سبعة دولارات عن مارس/ آذار.

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لسوق روسيا الرئيسية في شمال غرب أوربا بخصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت بتراجع 8 دولارات للبرميل فيما اعتبرته بلومبرغ تحديا لموسكو.

ويعد هذا أكبر تخفيض لأسعار درجات النفط الرئيسية المنتجة منذ نحو 20 عاما، لتطلق ما وصفته وكالة بلومبرغ بـ"حرب نفطية شاملة" ردا على رفض روسيا التعاون من أجل خفض الإنتاج.

وقال ألكسندر دينكين رئيس معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع للحكومة في موسكو، إن رفض روسيا خفض الإنتاج جاء مدفوعا برغبتها في إحباط صناعة النفط الصخري الأمريكي المزدهرة، وفقا لبلومبرغ.

وانتهت اتفاقية استمرت ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة بعد أن رفضت موسكو دعم تخفيضات نفطية أكبر بسبب تفشي فيروس، وردت أوبك بإنهاء كل القيود على إنتاجها.

وهوت أسعار النفط 10%، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقا المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

أكبر خسارة منذ 11 عاما

ونزل خام برنت مسجلا أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما يوم الجمعة بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4% وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل. وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو/ حزيران 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 دولار أو 10.1 % إلى 41.28 دولار للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس/ آب 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وجرى تداول ما يزيد عن 4.58 مليون عقد للخام الأمريكي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق.

وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد عن 30% منذ بداية العام الجاري.

وأحيا الشقاق بين أوبك وروسيا المخاوف من شبح انهيار أسعار النفط في 2014، حين تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقا المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وكانت أوبك تحث على خفض إضافي 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020.

وقال محللون لدى إيه.بي.إن أمرو في تقرير "اعتبارا من أول أبريل/ نيسان مسموح لجميع منتجي النفط الإنتاج بقدر ما يرغبون".

وخفض البنك الهولندي توقعاته لسعر خام برنت لعام 2020 بنسبة 15.5% إلى 49 دولارا للبرميل من توقع سابق عند 58 دولارا.

لكن البنك أشار إلى أن أمين عام أوبك محمد باركيندو ألمح إلى أنه ستكون هناك المزيد من الاجتماعات غير الرسمية بشأن التخفيضات المقترحة في الأسابيع المقبلة.