بسبب كورونا: انخفاض أسعار النفط 7% وبورصات العالم تتهاوى

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 7%، الجمعة، بعد تقارير أشارت إلى انتهاء المحادثات بين منظمة الدول المصدرة للنفط وروسيا بشأن خفض الإنتاج ردا على انخفاض الطلب بسبب كورونا، من دون اتفاق.

وانخفض سعر خام برنت بحر الشمال إلى 46,12 دولارا للبرميل وغرب تكساس الوسيط إلى 42,30 دولارا، وهو تراجع بنسبة 7,5 بالمئة مقارنة بالخميس.

وتواصلت عقود النفط الآجلة وبرنت الخسائر حيث فقدت أكثر من 4 دولارات إلى 45.60 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017.

كما سجّلت أسواق المال العالمية في نيويورك وفرانكفورت وباريس ومدريد وميلانو ولندن تراجعا، الجمعة، كما نظيراتها الأسيوية تزامنا مع تجاوز عدد المصابين بالفيروس كورونا المستجد المئة ألف شخص، ما يؤكد الخشية من عواقب اقتصادية على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

وبات وباء كوفيد-19 منتشراً في كل القارات باستثناء أنتاركتيكا وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في العالم مئة ألف شخص توفي منهم أكثر من 3400 حالة في 91 دولة ومنطقة.

وبعد إغلاق بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 2,72%، سجّلت كل البورصات الأوربية انخفاضاً بلغت نسبته 4% في باريس و3,23% في لندن و3,60 في فرانكفورت.

وكذلك، فتحت وول ستريت على تراجع شديد فسجّل مؤشّر داو جونز الصناعي انخفاضاً بنسبة 2,63% كما سجل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا تراجعاً بنسبة 3,08%.

وحذّرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" الجمعة من أن الوباء قد يكلف اقتصادات منطقة آسيا-المحيط الهادئ هذا العام 211 مليار دولار وقد يخفض نموّها إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.