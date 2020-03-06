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اقتصاد

المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل قمته في السعودية بسبب كورونا

الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود خلال جلسة في الاجتماع الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا يناير الماضي
الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود خلال جلسة في الاجتماع الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا يناير الماضي
6/3/2020

قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل قمته الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها في الرياض في أبريل/نيسان من العام الجاري إلى العام المقبل بسبب الفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن بيان أصدره، الجمعة، رئيس إدارة الإعلام بالمنتدى يان زوبف.

وكان المنتدى قد أعلن خلال مؤتمره في الرياض في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي أن الرياض ستستضيف اجتماعا استثنائيا حول الشرق الأوسط والثورة الصناعية الرابعة في الخامس والسادس من أبريل 2020.

وأمس الخميس، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أندريه بيلوسوف نائب رئيس الوزراء قوله إن روسيا ألغت منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي العالمي السنوي هذا العام كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يُعقد المنتدى، الذي عادة ما يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرغ في الفترة من الثالث إلى السادس من يونيو/حزيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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