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اقتصاد|السعودية

صندوق الثروة النرويجي يخفض استثماراته بالسعودية ويزيدها في قطر

البنك المركزي النرويجي
البنك المركزي النرويجي
3/3/2020

قالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية إن صندوق الثروة السيادي النرويجي خفض استحواذه في الأسهم السعودية بنسبة 60% العام الماضي، بينما ضاعف استثماراته في قطر.

ويمتلك الصندوق السيادي النرويجي محفظة مالية بقيمة 1.1 تريليون دولار.

وقالت بلومبرغ إنه وفقا لبيانات "البنك النرويجي لإدارة الاستثمار"، الذي يدير الصندوق، فإن إجمالي استثمارات الصندوق في الأسهم السعودية هبط إلى 420 مليون دولار بنهاية عام 2019، مقارنة بأكثر من مليار دولار(1.040 مليار دولار) في عام 2018.

وامتنع الصندوق السيادي النرويجي عن المشاركة في طرح شركة أرامكو السعودية، ولم يمتلك الصندوق أي أسهم في أرامكو بنهاية عام 2019.

كما خفض الصندوق استثماراته في البحرين من 60 مليون دولار في عام 2018 إلى 40 مليون دولار في عام 2019.

وعلى النقيض، ارتفعت استحواذات الصندوق في أسواق أخرى بالمنطقة حيث ضاعف الصندوق استثماراته في قطر من 40 مليون دولار إلى 80 مليون دولار، وفي الكويت من 150 مليون دولار إلى 490 مليون دولار، وفي الإمارات من 350 مليون دولار إلى 890 مليون دولار.

بيانات بلومبرغ لاستثمارات الصندوق السيادي النرويجي

ويمتلك صندوق الثروة السيادي النرويجي محفظة مالية بقيمة 1.148 تريليون دولار ويستثمر في 9202 شركة في 74 بلدا حول العالم.

كما يمتلك الصندوق حصصا في شركات عالمية كبرى مثل آبل ونستله ومايكروسوفت وسامسونغ.

المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ
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