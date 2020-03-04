بلومبرغ: توقعات بتقلص الطلب العالمي على النفط في ظل أزمة كورونا

قالت وكالة بلومبرغ إن بنك غولدمان ساكس، أحد البنوك الرئيسية في وول ستريت، يتنبأ بتقلص الطلب على النفط بشكل كبير في عام 2020، لتكون المرة الرابعة خلال الأربعين عاما الماضية.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن نشرت مؤسستي فاكتس غلوبال إنرجي وآي إتش إس ماركتس (اللتان تقدمان الاستشارات فيما يتعلق بالأسواق النفطية) تحذيرات مشابهة، مما يخلق أرضية تشاؤمية لاجتماع منظمة الأوبك وحلفائها في فيينا هذا الأسبوع.

فالمجموعة تواجه تحديا صعبا يتمثل في إقناع الدول بالموافقة على خفض الإنتاج بالقدر الذي يحافظ على السوق من الإغراق، وذلك في إطار التوقعات باستمرار ضعف الطلب بشكل يومي مع انتشار فيروس كورونا.

ويرى غولدمان أن الطلب على النفط سينخفض بمعدل 150 ألف برميل يوميا، بينما تتوقع مؤسسة إف جي إي للاستشارات النفطية انكماش الاستهلاك بمعدل 220 ألف برميل يوميا.

ويهدد انتشار فيروس كورونا من الصين وإلى العالم النمو الاقتصادي والطلب على النفط في ظل حظر الطيران من قبل بعض الشركات وتعطيل الموردين. وقد شرع البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض معدل الفائدة في إطار مواجهة التأثير السلبي الاقتصادي.

وذكرت مؤسسة آي إتش إس في تقرير لها أن الطلب العالمي على النفط سوف ينخفض بمعدل 3.8 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مما سوف يمثل أكبر انخفاض له في التاريخ. وأضافت أنه حتى لو تم التعافي في النصف الثاني من العام، فإن الاستهلاك السنوي سيظل أقل مما كان عليه في 2019.