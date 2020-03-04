البث الحي
اقتصاد|السودان

المركزي السوداني: واشنطن أبلغتنا بانتهاء العقوبات الاقتصادية

4/3/2020

قال بنك السودان المركزي إنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.

وقال محافظ المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في بيان إن القرار الأمريكي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017.

وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوي إيوائه "للإرهاب".

وأشار البيان إلى أنه "بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".

لكن البيان أوضح أن الخطاب أشار إلى عدم وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويلات البنكية.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي خاطب خلال الفترة الماضية المصارف العاملة في السوق المحلية والبنوك المراسلة، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية، بتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.

وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجا، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.

وقالت وسائل إعلام سودانية وعربية إن شركة "فيزا" العالمية لأنظمة الدفع الإلكترونية تستعد إلى دخول السوق المصرفية السودانية خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال تقديم خدماتها لمجموعة من البنوك العاملة في السوق المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)