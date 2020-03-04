المركزي السوداني: واشنطن أبلغتنا بانتهاء العقوبات الاقتصادية

قال بنك السودان المركزي إنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.

وقال محافظ المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في بيان إن القرار الأمريكي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017.

وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوي إيوائه "للإرهاب".

وأشار البيان إلى أنه "بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".

لكن البيان أوضح أن الخطاب أشار إلى عدم وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويلات البنكية.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي خاطب خلال الفترة الماضية المصارف العاملة في السوق المحلية والبنوك المراسلة، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية، بتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.

وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجا، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.

وقالت وسائل إعلام سودانية وعربية إن شركة "فيزا" العالمية لأنظمة الدفع الإلكترونية تستعد إلى دخول السوق المصرفية السودانية خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال تقديم خدماتها لمجموعة من البنوك العاملة في السوق المحلية.